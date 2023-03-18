Дію "зернової угоди" подовжили на 120 днів - Кубраков
Анастасія Шепелева
33 хв. тому
Чорноморську зернову ініціативу подовжили на чотири місяці, повідомив міністр інфраструктури України. Раніше РФ наполягала на подовженні угоди лише на два місяці.
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Чорноморську зернову ініціативу ("зернову угоду"), покликану гарантувати безпечне транспортування аграрної продукції через Чорне море, подовжили на 120 днів, повідомив у суботу, 18 березня, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
"Це означає, що Україна продовжує експортувати через три морські глибоководні порти свою агропродукцію. Зокрема, з 1 серпня і до сьогодні 25 мільйонів тонн ми відправили на потреби світу", - написав Кубраков у Facebook.
Він подякував генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гуттерішу та президенту Туреччини Реджепу Ердогану, а також всім країнам-партнерам за спільні зусилля для продовження дії документу.
За його словами, головним викликом залишається пришвидшення інспекційних перевірок в Туреччині. Це дозволить світу отримати ще більше української агропродукції, зауважив Кубраков.
Продовжується робота з долучення портів Миколаївщини
Також Україна продовжує роботу над долученням до "зернової угоди" портів Миколаївщини та розширення номенклатури вантажів, додав міністр.
"Україна була і залишається міцно вбудованою в світову економіку та ринки. Можливість експортувати більше дозволить зняти інфляційні ризики, а, як наслідок, і соціальну напругу у багатьох країнах світу", - заявив Кубраков.
На подовженні угоди, дія якої добігла кінця 18 березня, на 120 днів наполягала Україна. Водночас в РФ заявляли, що згодні подовжити її дії лише на два місяці.
Чорноморська зернова ініціатива, укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, дала змогу організувати вивезення зерна з трьох українських портів у Одеській області. У листопаді її вже подовжували на 120 днів.
Що дала "зернова угода"
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявляв на початку березня, що "зернова угода" "сприяла зниженню глобальної вартості продовольства і надала критично важливу допомогу людям". А в лютому директор Всесвітньої продовольчої програми Девід Біслі назвав її поновлення "критично важливим".