Дію "зернової угоди" подовжили на 120 днів - Кубраков

Чорноморську зернову ініціативу подовжили на чотири місяці, повідомив міністр інфраструктури України. Раніше РФ наполягала на подовженні угоди лише на два місяці.

Чорноморську зернову ініціативу ("зернову угоду"), покликану гарантувати безпечне транспортування аграрної продукції через Чорне море, подовжили на 120 днів, повідомив у суботу, 18 березня, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Це означає, що Україна продовжує експортувати через три морські глибоководні порти свою агропродукцію. Зокрема, з 1 серпня і до сьогодні 25 мільйонів тонн ми відправили на потреби світу", - написав Кубраков у Facebook.

Він подякував генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гуттерішу та президенту Туреччини Реджепу Ердогану, а також всім країнам-партнерам за спільні зусилля для продовження дії документу.

За його словами, головним викликом залишається пришвидшення інспекційних перевірок в Туреччині. Це дозволить світу отримати ще більше української агропродукції, зауважив Кубраков.

Продовжується робота з долучення портів Миколаївщини

Також Україна продовжує роботу над долученням до "зернової угоди" портів Миколаївщини та розширення номенклатури вантажів, додав міністр.

"Україна була і залишається міцно вбудованою в світову економіку та ринки. Можливість експортувати більше дозволить зняти інфляційні ризики, а, як наслідок, і соціальну напругу у багатьох країнах світу", - заявив Кубраков.

На подовженні угоди, дія якої добігла кінця 18 березня, на 120 днів наполягала Україна. Водночас в РФ заявляли, що згодні подовжити її дії лише на два місяці.

Чорноморська зернова ініціатива, укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, дала змогу організувати вивезення зерна з трьох українських портів у Одеській області. У листопаді її вже подовжували на 120 днів.

Що дала "зернова угода"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявляв на початку березня, що "зернова угода" "сприяла зниженню глобальної вартості продовольства і надала критично важливу допомогу людям". А в лютому директор Всесвітньої продовольчої програми Девід Біслі назвав її поновлення "критично важливим".

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