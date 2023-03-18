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Дія "зернової угоди" продовжена на 120 днів - КубраковФото: Alexey Furman/Getty Images
ПолітикаУкраїна

Дію "зернової угоди" подовжили на 120 днів - Кубраков

Анастасія Шепелева
33 хв. тому

Чорноморську зернову ініціативу подовжили на чотири місяці, повідомив міністр інфраструктури України. Раніше РФ наполягала на подовженні угоди лише на два місяці.

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Чорноморську зернову ініціативу ("зернову угоду"), покликану гарантувати безпечне транспортування аграрної продукції через Чорне море, подовжили на 120 днів, повідомив у суботу, 18 березня, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Це означає, що Україна продовжує експортувати через три морські глибоководні порти свою агропродукцію. Зокрема, з 1 серпня і до сьогодні 25 мільйонів тонн ми відправили на потреби світу", - написав Кубраков у Facebook.

Він подякував генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гуттерішу та президенту Туреччини Реджепу Ердогану, а також всім країнам-партнерам за спільні зусилля для продовження дії документу.

За його словами, головним викликом залишається пришвидшення інспекційних перевірок в Туреччині. Це дозволить світу отримати ще більше української агропродукції, зауважив Кубраков.

Продовжується робота з долучення портів Миколаївщини

Також Україна продовжує роботу над долученням до "зернової угоди" портів Миколаївщини та розширення номенклатури вантажів, додав міністр.

"Україна була і залишається міцно вбудованою в світову економіку та ринки. Можливість експортувати більше дозволить зняти інфляційні ризики, а, як наслідок, і соціальну напругу у багатьох країнах світу", - заявив Кубраков.

На подовженні угоди, дія якої добігла кінця 18 березня, на 120 днів наполягала Україна. Водночас в РФ заявляли, що згодні подовжити її дії лише на два місяці

Чорноморська зернова ініціатива, укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, дала змогу організувати вивезення зерна з трьох українських портів у Одеській області. У листопаді її вже подовжували на 120 днів.

Що дала "зернова угода"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявляв на початку березня, що "зернова угода" "сприяла зниженню глобальної вартості продовольства і надала критично важливу допомогу людям". А в лютому директор Всесвітньої продовольчої програми Девід Біслі назвав її поновлення "критично важливим".

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