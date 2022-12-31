РФ завдала Україні екологічних збитків на 1,5 трлн гривень

За 10 місяців повномасштабної війни Росії проти України українська екологія зазнала збитків на 1,5 трильйона гривень. Про це повідомив у суботу, 31 грудня, перший заступник голови Державної екологічної інспекції Дмитро Заруба.

"Загальна сума збитків, завданих атмосферному повітрю, земельним та водним ресурсам становить понад 1,5 трильйона гривень", - цитує його пресслужба Держекоінспекції.

Загалом задокументовані понад тисяча випадків заподіяння шкоди довкіллю внаслідок війни. Як кажуть в Держекоінспекції, підрахувати суму збитків вдалося завдяки спеціально розробленій методології, яка досі в Україні не застосовувалась.

Відшкодування збитків у суді

Своєю чергою заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олена Криворучкіна зауважила, що за 10 місяців вдалося заручитися підтримкою міжнародних партнерів, таких як Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Організація Об'єднаних Націй (ООН) та Програма ООН з довкілля (ЮНЕП). Спільно з ними розробляються методики, які дозволять отримати від РФ відшкодування збитків у судових міжнародних інстанціях за шкоду довкіллю.

Нагадаємо, 15 листопада президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників саміту Великої двадцятки на Балі повідомив, що Росія своїми обстрілами спалила мільйони гектарів лісу в Україні та забруднила 200 тисяч гектарів землі мінами й снарядами, які не розірвалися. При цьому, за його словами, неможливо точно порахувати обсяг забруднення атмосфери від спалених нафтобаз та інших пожеж.

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