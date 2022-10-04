Екологічні збитки України від війни становлять 36 млрд євро

Шкода, завдана довкіллю України російською армією, обчислюється мільярдами євро. Говорити про відновлення природних ресурсів можна буде лише після припинення бойових дій, - слухання у комітеті Європарламенту.

За сім місяців російського повномасштабного вторгнення екології Україні було завдано збитків на один трильйон гривень, що становить майже 36 мільярдів євро. Загалом українське міністерство захисту довкілля та природних ресурсів задокументувало дві тисячі випадків заподіяння шкоди навколишньому середовищу внаслідок війни.

Про це під час слухань у комітеті Європарламенту з питань довкілля, громадського здоров’я та харчової безпеки, яке відбулося увечері в понеділок, 3 жовтня, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Урядовець взяв участь у слуханнях у онлайн режимі. За його словами, незважаючи на війну, український уряд цілодобово веде моніторинг стану навколишнього природного середовища в країні.

Мільйони тон вуглецю потрапляють в атмосферу через війну

Підрахувати суму збитків для довкілля, спричинених військовими діями, українська влада змогла завдяки розробленій нею спеціальній методології. За словами Стрільця, досі така методологія фіксації шкоди довкіллю у світі не застосовувалася. Із 36 мільярдів євро завданих екології збитків, 11,4 мільярда – це шкода, заподіяна ґрунтам, а 24,6 мільярда – збитки внаслідок забруднення повітря.

Окрім того, загалом за сім місяців війни внаслідок лісових пожеж, бомбардувань нафтопереробних заводів та промислових об’єктів обсяг викидів вуглецю в атмосферу становить щонайменше 31 мільйон тонн. При цьому міністр повідомив, що потенційно 79 мільйонів тонн парникових газів будуть вироблені під час повоєнної відбудови та відновлення інфраструктури міст і сіл України. Він наголосив, що наразі у світі не існує універсальної методології підрахунку обсягів шкідливих викидів в атмосферу, спричинених військовими діями.

Війна стала справжнім екологічним лихом також і для українських лісів. Внаслідок бойових дій в Україні знищено або істотно пошкоджено близько третини лісових насаджень країни, 450 тисяч гектарів лісів перебувають під російською окупацією. 2,45 мільйона гектарів лісових насаджень наразі звільнено, проте вони "випалені і перекопані траншеями" і на їх відновлення "необхідні десятиліття", зазначив він.

У зоні бойових дій опинилися 20 відсотків природоохоронних територій України. "Росіяни окупували вісім українських природних заповідників і десять національних парків. Вони не дотримуються охоронного статусу цих територій і використовують їх для розміщення своїх військ", - зазначив міністр.

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"Захистити довкілля можна лише тоді, коли припиниться війна"

Відповідаючи на запитання євродепутатів, як Європарламент може Україні боротися з екологічними наслідками війни, Руслан Стрілець відповів, що найліпшою підтримкою було б "чинити політичний тиск на Москву і визнати Росію державою-спонсором тероризму", оскільки тільки тоді російська влада зрозуміє, що "повинна платити за все, скоєне в Україні".

За словами міністра, російська армія знищує за лічені хвилини все те, що формувалося і створювалося сотнями років. "Для того, щоб виріс ліс потрібно не один десяток років, а росіяни спалюють його за годину. Ніякі гроші його не відновлять, на це потрібен тільки час", - зауважив український урядовець, додавши, що захистити довкілля можна буде тоді, "коли припиниться війна і не буде більше руйнувань".

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Він також закликав країни-члени ЄС надіслати в Україну лабораторії для перевірки якості питної води, які особливо потрібні на деокупованих територіях. "Нам потрібні такі лабораторії, щоб моніторити стан води, аби люди, які повертаються в звільнені населені пункти, могли мати там якісну воду. Тому ми просимо надати нам таке обладнання", - сказав міністр.