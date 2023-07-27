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Росія вночі атакувала "Калібрами" порти Одещини

Олександр Куницький
2 год. тому

Внаслідок нічної ракетної атаки РФ по портовій інфраструктурі Одеської області загинула людина.

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Пожежник в Одесі, 18 липня
Пожежник в Одесі, 18 липняФото: Cover-Images/IMAGO

Росія у ніч проти четверга, 27 липня, вчергове атакувала Україну дронами та крилатими ракетами- Під атаку потрапила портова інфраструктура Одеської області.

"Вночі країна-терорист нанесла ракетний удар по Одеській області. Ціль агресора - портова інфраструктура. Ракети "Калібр" росіяни випустили з підводного човна в акваторії Чорного моря" - написав голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

Внаслідок влучання в одну з адміністративних будівель порту загинув цивільний охоронець. Пошкоджень зазнало обладнання одного з вантажних терміналів, повідомляє оперативне командування "Південь". Також знищена будівля охорони та два автомобілі.

У Повітряних силах Збройних сил України (ЗСУ) уточнили, що всього було два пуски ракет "Калібр" з підводного човна в Акваторії Чорного моря. Протиповітряній обороні (ППО) не вдалося їх вразити.

Також РФ запустила вісім дронів-камікадзе Shahed-136/131 з напрямку Приморсько-Ахтарськ, які повітряним силам вдалося знищити у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей.

Як повідомлялося, протягом 26 липня Росія здійснила кілька повітряних атак на Україну. В Повітряних силах ЗСУ зафіксували пуски 36 ракет Х-101/Х-555, з яких 33 вдалося збитм. Також РФ здійснила запуск ракет "Калібр" і "Кинджал". ППО вразила три "Калібри", тоді як про "Кинджали" не повідомлялося.

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Топтема

Пожежник в Одесі, 18 липня

Росія вночі атакувала "Калібрами" порти Одещини

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