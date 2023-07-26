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Ракетний удар по Україні: в ЗСУ кажуть, що збили 36 ракет

Роман Губа
3 год. тому

У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що збили 36 російських ракет. Водночас повідомляється про удари ракетами "Кинджал" в бік Хмельницької області.

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Російський бомбардувальник ТУ-95
Російський бомбардувальник ТУ-95Фото: Getty Images/AFP/A. Nemenov

Росія у середу, 26 липня, здійснила дві повітряні атаки на Україну. Українські військові збили 36 ракет, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За цими даними, Україну було атаковано з району Каспійського моря крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, які запустили з восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

"Ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на Захід, постійно змінюючи напрямок польоту", - йдеться в повідомленні.

Повітряні сили стверджують, що силами ППО було знищено 33 крилаті ракети Х-101/Х-555, а також 3 крилаті ракети “Калібр”, які запускали вдень 26 липня.

Також військові повідомляють, що близько сьомої години вечора російські війська з винищувачів запустили чотири ракети "Кинджал” в напрямку Хмельницької області. Як йдеться у дописі Повітряних сил: "Щодо наслідків пусків Х-47 "Кинджал" інформація уточнюється".

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомляли, що в області було чути звуки вибухів. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомляв, що армія РФ під час повітряної тривоги спрямувала ракети в район Старокостянтинова на Хмельниччині. У цьому місті розташована військова авіабаза ЗСУ. Чи сталося зрештою влучання ракети в цій ділянці, невідомо.

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