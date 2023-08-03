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ПолітикаСполучені Штати Америки

Блінкен звинуватив РФ у нападі на продовольчу систему світу

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував Москву за шантаж з використанням Чорного моря та вихід із "зернової угоди". Він заявив, що війна РФ проти України є нападом на глобальну продовольчу систему.

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Ентоні Блінкен
Ентоні БлінкенФото: Darren England/AAP/dpa

Державний секретар США Ентоні Блінкен на засіданні Ради Безпеки ООН у четвер, 3 серпня, звинуватив Росію в "шантажі" через її нещодавній вихід з Чорноморської зернової ініціативиі розкритикував такі її дії.

Головний американський дипломат, який головував на засіданні з питань продовольчої безпеки в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, заявив членам Ради, що "голод не можна перетворювати на зброю", пише агентство AFP.

За словами Блінкена, повномасштабне вторгнення РФ в Україну стало "нападом" на світову продовольчу систему. 

"Кожен член цієї Ради, кожен член Організації Об'єднаних Націй повинен сказати Москві: "Досить, досить використовувати Чорне море для шантажу. Досить використовувати найуразливіших людей у світі як важіль впливу. Досить цієї невиправданої безсовісної війни", - заявив Блінкен.

Він додав, що після виходу РФ з "зернової угоди" ціни на продовольство зросли більш ніж на вісім відсотків у всьому світі. Близько 345 мільйонів людей у 79 країнах світу страждають від гострої нестачі продовольства, зауважує агенція. Серед багатьох причин світового голоду, окрім збройних конфліктів, є наслідки зміни клімату.

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Раніше Блінкен в інтерв'ю ABC News повідомив, що Вашингтон має намір випустити "спільне комюніке, що засуджує використання продовольства як зброї війни", ухвалене в кулуарах зустрічі, яке вже підписала 91 країна. Також Блінкен оголосить про виділення 362 мільйонів доларів на програми боротьби з проблемами з продовольчою безпекою в низці африканських країн і на Гаїті, пише агенція з посиланням на офіційного представника США.

17 липня Росія вийшла з "зернової угоди" і почала завдавати ударів по українським портам і зерновій інфраструктурі у Чорному морі і Дунаї.

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