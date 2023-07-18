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США "глибоко шкодують" про рішення РФ щодо "зернової угоди"

Олександр Куницький | Катерина Вєнкіна
1 год. тому

Перетворення російським урядом продовольства на зброю завдає збитків мільйонам, зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Ентоні Блінкен
Ентоні БлінкенФото: Leon Neal/AP/picture alliance

Сполучені Штати "глибоко шкодують" щодо рішення Росії призупинити участь у Чорноморській зерновій ініціативі, відомій як "зернова угода". Про це йдеться у заяві американського держсекретаря Ентоні Блінкена у понеділок, 17 липня.

"Перетворення російським урядом продовольства на зброю завдає шкоди мільйонам людей, які перебувають у вразливому становищі по всьому світу", - наголосив глава американської дипломатії.

Незважаючи на заяви Росії, ООН сприяла "рекордним обсягам російського експорту продовольства", координуючи зусилля з приватним сектором, а також із США, ЄС та Великобританією, щоб прояснити будь-які аспекти, що викликають "стурбованість Москви", зазначив Блінкен. При цьому санкції Великої сімки (G7) щодо РФ не поширюються на російський експорт продовольства та добрив, уточнили у Вашингтоні.

США закликають Росію негайно відновити переговори

Зазначається, що США вдячні ООН та Туреччині за роботу над продовженням "зернової угоди" та над виведенням українського та російського зерна на світові ринки. "Закликаємо уряд Росії скасувати своє рішення, відновити переговори та негайно продовжити, розширити та в повному обсязі реалізувати "зернову угод" на користь мільйонів людей, які залежать від українського зерна", - наголосив Блінкен.

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Рішення Москви засудили у ФРН та інших країнах ЄС

Припинення Кремлем "зернової угоди" засудили у Німеччині та інших країнах ЄС. Зокрема, уряд ФРН закликав Росію "уможливити подальше продовження" угоди про експорт українського зерна і "не перекладати конфлікт на плечі нужденних ", зазначила представниця уряду ФРН Крістіане Гоффманн (Christiane Hoffmann).

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Нагадаємо, "зернова угода" проіснувала без п'яти днів рік. Домовленості щодо вивезення аграрної продукції з трьох українських портів, а також експорту Росією зерна та добрив, були укладені 22 липня 2022 року в Стамбулі на 120 днів, а потім продовжувалися тричі.

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