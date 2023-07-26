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ЕкономікаСвіт

У МВФ прогнозують стрибок цін на зерно

Олександра Іванова
3 год. тому

У Міжнародному валютному фонді зазначають, що світова економіка відновлюється від наслідків пандемії COVID-19 та впливу війни в Україні, але водночас попереджають про ризики.

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Міжнародний валютний фонд
Міжнародний валютний фондФото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

На тлі виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи, відомої як "зернова угода", світові ціни на зерно можуть зрости на 10-15 відсотків. Таку заяву зробив економічний радник та директор Аналітичного департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) П'єр-Олів'є Гурінша у вівторок, 25 липня.

Завдяки "зерновій угоді" великі обсяги зерна з України могли надходити на світовий ринок, що послаблювало ціновий тиск у продовольчій сфері, пояснив експерт.

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При цьому він зазначив, що в цілому світова економіка поступово відновлюється від негативних наслідків війни РФ проти України, а також пандемії COVID-19, що передувала їй. "У короткостроковій перспективі ознаки прогресу безперечні. Однак радіти поки що рано, оскільки зберігаються значні ризики", - зазначив Гурінша.

Глобальний кон'юнктурний прогноз, оприлюднений МВФ цього ж дня, виявився більш оптимістичним, ніж минулий, представлений у квітні. Відповідно до нових даних, економісти очікують цьогоріч зростання світового ВВП на три відсотка. Для порівняння: у квітні МВФ знизив свої попередні очікування зростання світової економіки з 2,9 відсотка до 2,8 відсотка. Прогнози на 2024 рік з боку МВФ залишилися без зміни: світовий ВВП очікує наступного року збільшення на три відсотка, вважають експерти.

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МВФ очікує скорочення обсягу економіки ФРН

Тим часом обсяг ВВП Німеччини цього року скоротиться на 0,3 відсотка, прогнозують у МВФ. Ще у квітневому прогнозі експерти виходили зі скорочення німецької економіки "лише" на 0,1 відсотка. Рішення скоригувати свої прогнози у негативний бік у МВФ пояснили ослабленням промислового виробництва, а також уповільненням економічного зростання у ФРН у першому кварталі 2023 року.

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Водночас прогнози на 2024 рік виглядають більш обнадійливими, ніж у квітні, і передбачають зростання ВВП країни на 1,3 відсотка, а не на 1,1 відсотка.

Про погіршення ділових настроїв у Німеччині свідчать дані Мюнхенського Інституту економічних досліджень ifo. У липні показники індексу, що складався ним, були на 1,3 пункти нижче, ніж у червні, склавши 87,3 пункти. Вказується, що ці показники опустилися вже втретє поспіль.

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