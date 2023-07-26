У МВФ прогнозують стрибок цін на зерно

У Міжнародному валютному фонді зазначають, що світова економіка відновлюється від наслідків пандемії COVID-19 та впливу війни в Україні, але водночас попереджають про ризики.

На тлі виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи, відомої як "зернова угода", світові ціни на зерно можуть зрости на 10-15 відсотків. Таку заяву зробив економічний радник та директор Аналітичного департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) П'єр-Олів'є Гурінша у вівторок, 25 липня.

Завдяки "зерновій угоді" великі обсяги зерна з України могли надходити на світовий ринок, що послаблювало ціновий тиск у продовольчій сфері, пояснив експерт.

Читайте також: Субсидії, порти Балтії, нова логістика: ЄС обговорює експорт українського зерна

При цьому він зазначив, що в цілому світова економіка поступово відновлюється від негативних наслідків війни РФ проти України, а також пандемії COVID-19, що передувала їй. "У короткостроковій перспективі ознаки прогресу безперечні. Однак радіти поки що рано, оскільки зберігаються значні ризики", - зазначив Гурінша.

Глобальний кон'юнктурний прогноз, оприлюднений МВФ цього ж дня, виявився більш оптимістичним, ніж минулий, представлений у квітні. Відповідно до нових даних, економісти очікують цьогоріч зростання світового ВВП на три відсотка. Для порівняння: у квітні МВФ знизив свої попередні очікування зростання світової економіки з 2,9 відсотка до 2,8 відсотка. Прогнози на 2024 рік з боку МВФ залишилися без зміни: світовий ВВП очікує наступного року збільшення на три відсотка, вважають експерти.

Читайте також: Кінець "зернової угоди": що зі світовими цінами на пшеницю?

МВФ очікує скорочення обсягу економіки ФРН

Тим часом обсяг ВВП Німеччини цього року скоротиться на 0,3 відсотка, прогнозують у МВФ. Ще у квітневому прогнозі експерти виходили зі скорочення німецької економіки "лише" на 0,1 відсотка. Рішення скоригувати свої прогнози у негативний бік у МВФ пояснили ослабленням промислового виробництва, а також уповільненням економічного зростання у ФРН у першому кварталі 2023 року.

Читайте також: Фінансування німецьких стартапів суттєво знизилося - дослідження

Водночас прогнози на 2024 рік виглядають більш обнадійливими, ніж у квітні, і передбачають зростання ВВП країни на 1,3 відсотка, а не на 1,1 відсотка.

Про погіршення ділових настроїв у Німеччині свідчать дані Мюнхенського Інституту економічних досліджень ifo. У липні показники індексу, що складався ним, були на 1,3 пункти нижче, ніж у червні, склавши 87,3 пункти. Вказується, що ці показники опустилися вже втретє поспіль.