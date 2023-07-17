Дослідження: фінансування німецьких стартапів знизилося

За перше півріччя цього року стартапи у Німеччині залучили на 49 відсотків менше коштів, ніж за той же період минулоріч. Водночас кількість стартапів дещо збільшилася.

Інвестиції в німецькі стартапи продовжують падати. Із січня до червня 2023 року компанії, що розвиваються, залучили близько 3,1 мільярда євро, що на 49 відсотків менше, ніж у першій половині попереднього року. Такими є результати нового аналізу, проведеного консалтинговою та аудиторською компанією EY, презентованого у понеділок, 17 липня.

Кількість раундів фінансування знизилася до 447 порівняно з 549 за аналогічний період минулого року, пише агенція dpa.

Поки що найбільш вдалим для німецьких стартапів був 2021 рік. Тоді, за даними EY, інвестори вклали 17,4 мільярда євро в перспективні компанії - близько 7,6 мільярда з них за перше півріччя. Цьому, серед іншого, сприяла невисока вартість грошей та цифровізаціїя під час пандемії коронавірусу. Зокрема, популярність набули онлайн-закупи та сервіси з доставки їжі.

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Кількість стартапів у ФРН

Водночас, за даними дослідження, опублікованого Федеральною асоціацією німецьких стартапів (Bundesverband Deutsche Startups ), у першій половині 2023 року кількість стартапів у країні зросла на 16 відсотків порівняно з другою половиною 2022 року, - до майже 1300.

Містами з найбільшою кількістю стартапів на душу населення є Мюнхен, Берлін, Карлсруе, Дармштат, Гайдельберг та Гамбург. Найбільш помітне зростання показав Гамбург - з липня 2022 року по червень 2023 року кількість стартапів зросла на 41 відсоток, до 262 стартапів.

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Втім, загалом кількість стартапів в Німеччині залишається на низькому рівні, порівняно з рекордним 2021 роком. Тоді, за даними асоціації стартапів, в кожному півріччі їх налічувалося понад півтори тисячі, сягнувши майже 3200 за рік. У 2022 році загалом налічувалося 2619 стартапів.

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