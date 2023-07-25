ЄС може експортувати 4 млн тонн українського зерна на місяць

У ЄС готові розглядати варіанти субсидій транспортним компаніям, які перевозять зерно з України, залучення портів на Балтиці та інші заходи. Експорт можна довести до 4 мільйонів тонн на місяць, упевнені в Брюсселі.

Євросоюз має розглянути варіант надання субсидій для транспортування українського зерна "лініями солідарності" - з такою попередньою пропозицією виступив єврокомісар Януш Войцеховський після засідання Ради ЄС із сільського господарства, яке відбулося в Брюсселі у вівторок, 25 липня.

Він пообіцяв представити цю позицію в Єврокомісії: "Ми маємо знайти рішення, щоб підтримати транспортні витрати грошима Європейського Союзу, бо інакше ми ризикуємо, що Росія виграє від цієї ситуації, адже купувати її зерно буде дешевшим, ніж платити за перевезення українського зерна". Остаточної дати для подання цієї пропозиції поки немає, оцінити, скільки коштуватиме такий захід, єврокомісар теж наразі не може, однак він визнав, що питання термінове.

Найбільш дешевим маршрутом для транспортування зерна з України залишається Чорне море, проте його заблоковано Росією. Втім, в ЄС не полишають надії, що до "зернової угоди" вдасться повернутися, оскільки чорноморський коридор дозволив би Україні, як і раніше, доставляти продукцію на свої природні ринки, наприклад, до Бангладеш, Індонезії, Туреччини, Іспанії, не перевантажуючи своїм зерном ринки сусідів. Якщо цього не відбудеться, необхідно фінансово підтримати європейські транспортні коридори для українського зерна, підкреслив Войцеховський.

Вартість перевезень "недостатньо приваблива"

Серед "ліній солідарності" найвигідніший з погляду транспортних витрат дунайський маршрут, кажуть у Єврокомісії, а от транспорт через Польщу та Угорщину негативно впливає на ціноутворення. За словами Войцеховського, "ціна таких перевезень недостатньо приваблива".

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При цьому він переконаний, що ЄС здатний вивезти "лініями солідарності" майже весь український експорт, якщо виходити з показника в 4 мільйони тонн на місяць. Приблизно такий обсяг вдалося вивезти у листопаді 2022 року, наголосив єврокомісар. На його думку, потенційно це можливо, але "потрібно врахувати усі наслідки цієї ситуації".

Напередодні Українська зернова асоціація (УЗА) у зв'язку зі зривом Чорноморської зернової ініціативи Росією звернулася до Єврокомісії з пропозицією збільшити експорт "лініями солідарності" на 1 - 1,5 мільйона тонн на місяць. Це пропонують зробити за рахунок портів країн Балтії, а також Німеччини, Нідерландів, Хорватії, Італії та Словенії. УЗА також просить Євросоюз запровадити субсидії для компенсації європейським перевізникам додаткових логістичних витрат на транзитні перевезення та часткової компенсації портових витрат на українське зерно.

На думку міністра сільського господарства Литви Кястутіса Навіцкаса, це конструктивна ідея, адже гроші таким чином залишаться в ЄС. Міністр, який, до речі, прийшов на засідання ради у вишитій українській сорочці із зображенням вертольотів та тризубців, повідомив, що веде діалог зі своїм польським колегою про перенесення фітосанітарного контролю, митних та адміністративних процедур із кордону Польщі до литовських та інших портів на території Євросоюзу. За його словами, це нескладний для реалізації захід.

Тим часом Польща, яка є лідером групи п'яти сусідніх з Україною країн, що заборонили імпорт українського зерна, на засіданні ради повідомила, що "лінії солідарності" працюють адекватно, транзит у червні порівняно з березнем подвоївся. При цьому Варшава продовжує наполягати на продовженні чинної до 15 вересня заборони до кінця 2023 року.

"Брати компенсації у Брюсселя та закривати кордон? Так не піде"

Як на це відреагує Єврокомісія, наразі невідомо. "Переконаний, що у вересні нам доведеться підсумувати всі обставини, а нові обставини полягають у тому, що Чорне море заблоковане Росією: наше попереднє рішення було ухвалено до цього", - зазначив єврокомісар Войцеховський.

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Поки що українське зерно транзитом проходить через територію Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії та Словаччини. "За інформацією, яку я отримав від польського міністра, питання в цілому вирішене і немає проблем з повними сховищами, які вони мали в минулому, - повідомив Войцеховський. - Це був дієвий захід для підтримки фермерів, і проблема була ефективно пом'якшена". Подібних даних від інших країн Брюссель наразі не отримав.

У травні Єврокомісія не лише запровадила заборону на ввезення українського зерна до цих п'яти країн, за винятком транзиту, а й виплатила компенсації їхнім фермерам. Міністр сільського господарства ФРН Джем Ездемір (Cem Özdemir) вважає, що цей захід був правильним, але тепер країни поводяться некоректно. "Брати гроші у Брюсселя для компенсації ринкового тягаря, але при цьому знову закривати кордон - так не піде, - каже він. - Ми повинні утримуватися від усього, що посилює Путіна та послаблює Україну". Німецький міністр також вважає, що транспортування українського зерна через Балтику могло б стати практичним рішенням, яке Берлін готовий був би підтримати фінансово. Тепер там чекають на конкретні пропозиції Єврокомісії - м'яч на її полі.

У Єврокомісії DW повідомили, що нові пропозиції України та Литви щодо розширення пропускної спроможності "ліній солідарності" отримані та розглядаються, у тому числі, і на спеціальному координаційному форумі між п'ятьма країнами, що межують з Україною, Києвом та Кишиневом. Остання дискусія у цьому форматі відбулася 24 липня, а наступна пройде найближчим часом. "Незважаючи на те що думки в ЄС різні, є спільне розуміння того, наскільки важлива та серйозна ця ситуація", - зазначив єврокомісар із сільського господарства.