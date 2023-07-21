В ООН назвали погрози суднам у Чорному морі "неприйнятними"

Вийшовши з зернової угоди, РФ заявила, що вважатиме судна в Чорному морі такими, що перевозять воєнні вантажі. Україна відповіла дзеркально, пригрозивши долею крейсера "Москва". ООН обурили погрози цивільним кораблям.

Погрози цивільним суднам, що здійснюють навігацію у Чорному морі, - "неприйнятні", заявила у п'ятницю, 21 липня, заступниця генерального секретаря Організації об'єднаних націй (ООН) з політичних питань Розмарі ДіКарло.

"Ми наполегливо закликаємо утриматися від будь-якої подальшої риторики або дій, що можуть погіршити і без того небезпечну ситуацію", - цитує її слова на засіданні Ради безпеки ООН агентство AFP.

ДіКарло також висловила занепокоєння через інформацію про розташування мін в акваторії Чорного моря, що становить небезпеку для навігації кораблів.

Заступниця генсека додала, що вихід Росії з "зернової угоди" разом із бомбардуванням ключових портів України "ще більше поглибить кризу". Вона пообіцяла, що ООН надалі докладатиме зусиль до того, щоб як українське, так і російське зерно експортувалось.

Росія відкликала гарантії безпеки у Чорному морі

З 17 липня Росія вийшла з "зернової угоди", після чого почала прицільно атакувати портову інфраструктуру України.

19 липня РФ заявила про відкликання гарантій безпеки мореплавцям : судна, які прямують до українських портів, незалежно від їхнього прапору, вона вважатиме перевізниками вантажів військового призначення.

Україна відповіла дзеркально, нагадавши про долю крейсера "Москва"

Наступного дня Україна відповіла дзеркально: судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку російських та окупованих Росією українських портів розглядатимуться як такі, що перевозять воєнні вантажі.

У цій заяві Київ пригрозив російським кораблям долею крейсера "Москва".