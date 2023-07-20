Україна пригрозила російським суднам долею крейсера "Москва"

Російське міноборони заявило, що з 20 липня вважатиме всі судна в акваторії Чорного моря, які прямують до українських портів, такими, що можуть перевозити вантажі військового призначення. Україна відповіла дзеркально.

З 21 липня Україна може розглядати всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку російських та окупованих Росією українських портів такими, що перевозять вантажі воєнного призначення. Таку заяву поширило у четвер, 20 липня, міністерство оборони України.

Згідно з нею, судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальської протоки України заборонене як небезпечне, з 05:00 20 липня.

"Кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки, в першу чергу, для російських суден... Відповідальність за усі ризики повністю лягає на російське керівництво. Доля крейсера "Москва" доводить, що Сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі", - йдеться у повідомленні.

Дзеркальна відповідь

Напередодні міноборони РФ випустило заяву, в якій назвало низку районів в акваторії Чорного моря "тимчасово небезпечними для судноплавства", та оголосило, що з 20 липня всі судна, що прямують до українських портів, будуть вважатися такими, що можуть потенційно перевозити вантажі воєнного призначення.

З 17 липня Росія вийшла з "зернової угоди", після чого почала прицільно атакувати відповідну інфраструктуру України. Так, в ніч на 19 липня російські війська вдарили по терміналах та інфраструктурі портів "Одеса" і "Чорноморськ". Пошкоджень зазнали резервуари та причали Одеського порту, а також зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів: Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

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Київ просить партнерів про гуманітарний морський коридор

Міністерство закордонних справ (МЗС) України засудило залякування РФ застосовувати силу до цивільних суден незалежно від їхнього прапору. "Наміри Росії розглядати іноземні судна як воєнні цілі грубо порушують її зобов'язання за міжнародним правом перед усіма державами, які здійснюють мирне судноплавство у Чорному морі", - наголошується в заяві.

МЗС вважає вихід Росії з "зернової угоди" та атаки по українській портовій інфраструктурі "спробами усунути конкурента з ринку, свідомо підвищити світові ціни на продовольство та збагатитися за рахунок страждань мільйонів людей у всьому світі". Київ закликає партнерів підтримати ініціативу щодо створення гуманітарного морського коридору в Чорному морі, який дозволить відновити життєво важливі маршрути постачання продовольства до регіонів, які цього найбільше потребують.

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