РФ "відкликала" гарантії безпеки мореплавства у Чорному морі

Судна, які прямують до українських портів, РФ вважатиме перевізниками вантажів військового призначення. Причиною цього в міноборони РФ назвали припинення "зернової угоди".

Росія заявила про відкликання гарантій безпеки мореплавцям у зв'язку із припиненням дії Чорноморської зернової ініціативи ("зернової угоди"). Про це повідомило міністерство оборони РФ у середу, 19 липня.

"Відповідні інформаційні попередження про відкликання гарантій безпеки мореплавцям видано в установленому порядку", йдеться у повідомленні.

Всі кораблі, що прямують в акваторії Чорного моря до портів України, з 20 липня розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення, попереджають в російському міноборони. При цьому РФ пообіцяла вважати залученими до "українського конфлікту" на боці Києва країни, чиї прапори будуть на кораблях.

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Крім того, низку районів у північно-західній та південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря РФ оголосила "тимчасово небезпечними" для судноплавства. Таке рішення там пояснили нібито припиненням функціонування "зернової угоди" та згортанням морського гуманітарного коридору. Втім, міноборони РФ не уточнило, як буде діяти у разі проходу судів до українських портів.

Удари РФ по портам України

Росія вже два дні поспіль атакує з повітря південь України. В ніч на 19 липня РФ завдала ударів по терміналах та портовій інфраструктурі в портах "Одеса" та "Чорноморськ" на Одещині. Пошкоджень зазнали, зокрема, резервуари та причали Одеського порту, а також зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів: Kernel, Viterra, CMA CGM Group. У порту "Чорноморськ" було знищено 60 тисяч тонн зерна.

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Пошкоджена інфраструктура була задіяна в роботі "зернової угоди", термін дії якої закінчився 18 липня і яку РФ відмовилася продовжувати. Також зазнали руйнувань два складських приміщення в різних локаціях - із тютюном і фейєрверками. Крім того, вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси було пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.