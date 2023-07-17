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У Кремлі заявили про припинення дії "зернової угоди"

Олександр Куницький
2 год. тому

Росія повернеться до угоди, щойно будуть виконані її умови, заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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Суховантаж Despina V із зерном з України
Суховантаж Despina V із зерном з УкраїниФото: Umit Bektas/REUTERS

У Кремлі у понеділок, 17 липня, заявили, що Росія виходить з Чорноморської зернової ініціативи, більш відмої як "зернова угода". Як заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, дія "зернової угоди" припиняється.

За його словами, "Росія негайно повернеться до угоди, щойно частина домовленості, що стосується Москви, буде виконана", цитують російські ЗМІ.

Пєсков також зазначив, що позиція Росії щодо "зернової угоди" була заявлена ще до атаки на Керченський міст, і "даний теракт на неї не вплине". 

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Чорноморська зернова ініціатива

Термін дії угоди спливає 17 липня. Її уклали за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, оскільки вивезення сільськогосподарської продукції з України морем було заблоковане через війну, розв'язану проти неї Росією. "Зерновий коридор" передбачає безперешкодне вивезення аграрної продукції з трьох українських портів, а також експорт Росією зерна та добрив.

Однак РФ, регулярно блокуючи угоду, заявляє, що через санкції, зокрема, не здійснюються операції з оплати експортованої нею продукції, і "зерновому коридору" доведеться підшукувати альтернативи, якщо "Россельхозбанк" не під'єднають до SWIFT. Нещодавно генеральний секретар Організації об'єднаних націй (ООН) Антоніу Гуттеріш запропонував продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення російського сільськогосподарського банку до міжнародної платіжної системи.

Термін дії угоди для "зернового коридору" встановлювався на 120 днів із можливістю продовження, останнім часом РФ продовжувала її лише на 60 днів.

За даними ООН, за час дії угоди Україна експортувала 32,8 мільйона тонн зернових та олійних культур, в основному - кукурудзу та пшеницю. Це більш як половина загального обсягу сільгоспекспорту за минулий сезон (58 мільйонів тонн).

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