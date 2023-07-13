ООН пропонує РФ доступ до SWIFT задля "зернової угоди" - ЗМІ

За даними джерел Reuters, генсек ООН Гутерріш запропонував Путіну підключити дочірню компанію "Россельхозбанку" до SWIFT в обмін на продовження "зернової угоди".

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш запропонував президенту Росії Володимиру Путіну продовжити Чорноморську зернову ініціативу в обмін на підключення дочірньої компанії "Россельхозбанку" до міжнародної платіжної системи SWIFT. Про це у четвер, 13 липня, повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела.

Три співрозмовники агенції, знайомі з ходом переговорів, кажуть, що хоча у травні речник Європейського Союзу заявляв, що ЄС не розглядає можливості відновлення роботи російських банків, тепер у Брюсселі припускають повторне підключення до SWIFT дочірньої компанії "Россельхозбанку", щоб дозволити Москві здійснювати операції з зерном і добривами.

Гутерріш, за даними Reuters, запропонував Путіну дозволити продовження "зернової угоди" на кілька місяців, аби дати Євросоюзу час підключити "дочку" "Россельхозбанку" до SWIFT.

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Росія погрожує вийти з "зернової угоди" з 18 липня

"Зернову угоду" уклали в липні 2022 року, оскільки вивезення сільськогосподарської продукції з України морем було заблоковане через війну, розв'язану проти неї Росією. За участі ООН і Туреччини з Україною та РФ були підписані два документи щодо створення "зернового коридору" для вивезення аграрної продукції з трьох українських портів. Дію угоди кілька разів продовжували. Останній її термін спливає 17 липня. Росія погрожує не продовжити угоду після цієї дати.

Зокрема, в міністерстві закордонних справ (МЗС) РФ казали, що "зерновому коридору" доведеться підшукувати альтернативи, якщо "Россельхозбанк" не під'єднають до SWIFT, а також не усунуть перешкоди для поставок зерна і добрив з Росії. Водночас, коли західні ЗМІ на початку липня повідомили, що ЄС може дозволити "Россельхозбанку" створити дочірню компанію з допуском до SWIFT, у російському МЗС сказали, що йдеться про "заздалегідь непрохідну схему", та знову заявили, що вийдуть з угоди.

Це вже не вперше РФ погрожує вийти з "зернової угоди" напередодні її завершення.

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