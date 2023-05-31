ООН воліє відновити експорт аміаку з РФ через Україну - ЗМІ

ООН пропонує почати підготовку до транзиту російського аміаку через Україну, пише Reuters. У Києві допускають це за умови розширення кількості портів та товарів, експортованих з України.

Організація Об'єднаних Націй (ООН) запропонувала Києву, Москві та Анкарі розпочати підготовчу роботу щодо транзиту російського аміаку через Україну, пише агенція Reuters в середу, 31 травня, із посиланням на джерело, близьке до переговорів.

За даними співрозмовника, з початком підготовчих робіт ООН хоче, щоб паралельно велися переговори про розширення Чорноморської зернової угоди, яка уможливлює експорт зернових з України, щоб включити в неї більше українських портів та інших вантажів.

Як пише агенція, Україна і Туреччина, яка разом з ООН є сторонами в угоді, погодилися на нову пропозицію, водночас Москва досі залишила її без відповіді. В ООН цю інформацію не прокоментували.

Москва поки не відповідіє на пропозицію

"Україна і Туреччина підтвердили свою готовність працювати над алгоритмом, запропонованим генеральним секретарем. Водночас станом на 30 травня Росія не дала своєї згоди, попри наявність сприятливих позицій в алгоритмі", - пише Reuters.

Напередодні заступник міністра реконструкції України заявляв, що Київ хоче гарантій від Москви та ООН, що зернова угода буде функціонувати нормально, якщо Україна дозволить Росії експортувати аміак через трубопровід.

Умови Києва - збільшення кількості портів та товарів

За даними джерел агенції в українському уряді, Київ розгляне можливість дозволу транзиту російського аміаку через свою територію задля експорту морем за умови, що Чорноморська зернова угода буде розширена і включатиме більше українських портів і ширший асортимент товарів.

Однак поки Україна заявляє про безпідставне обмеження роботи Чорноморської зернової угоди з середини квітня Росією.

У Москві ці звинувачення заперечують та закликають всі сторони розблокувати транзит аміаку через український порт "Південний", розташований поблизу Одеси. За заявами української сторони, знадобиться близько 30 днів, щоб підготувати трубопровід до відновлення перекачування аміаку.

РФ погрожує припиненням "зернової угоди"

Цього місяця Росія погодилася на подовження "зернової ініціативи" ще на 60 днів, втім пригрозила її зупиненням у разі, якщо не буде домовленості про експорт російського зерна і добрив.

За даними Росстату, у квітні російські підприємства збільшили виробництво мінеральних добрив на 19 відсотків у порівнянні з квітнем 2022 року та майже на чотири відсотки до березня 2023 року. Загальна кількість вироблених мінеральних добрив у квітні в РФ становила 2,1 мільйона тон.

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