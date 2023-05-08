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Одеський морський портФото: BePress/abaca/picture alliance
ЕкономікаУкраїна

Київ заявляє, що РФ фактично зупинила "зернову ініціативу"

Максим Сидоржевський
1 год. тому

Росія відмовляється реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції, що фактично заблокувало "зернову угоду", заявили у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Російська Федерація вчергове фактично зупинила "зернову ініціативу", відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції, заявили у понеділок, 8 травня, у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України. Як наголошують у відомстві, такий підхід повністю суперечить умовам "Чорноморської зернової ініціативи".

"Деструктивна політика Росії унеможливлює складання інспекційного плану відповідно до процедур СКЦ (Спільного координаційного центру. - Ред.), які передбачають щоденне погодження всіма сторонами плану інспекцій як на вихід, так і на вхід", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства. Станом на понеділок на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікує 90 суден, з яких 62 - судна, які йдуть під завантаження. Інспекції як вхідного, так і вихідного флоту призупинено. 

Таким чином, у зв'язку з блокуванням дії угоди обсяг експорту української агропродукції "зерновим коридором" у квітні становив менше 3 мільйонів тонн. "Україна категорично не приймає намагання Росії зупинити реєстрацію та інспектування вхідного флоту, які мають відбуватися з огляду на працюючу Ініціативу. Очікуємо на позицію партнерів, ООН та Туреччини", - наголосили у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

5 травня повідомлялося, що Україна, Росія, Туреччина та ООН не змогли домовитися про надання дозволів для нових кораблів для безпечного експорту українського зерна. Раніше Москва пригрозила не подовжувати "зернову угоду" зі свого боку з 18 травня через обмеження, накладені на експорт російського зерна та добрив.

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"Чорноморську зернову ініціативу" було укладено 22 липня 2022 року в Стамбулі за участю ООН, України, Туреччини та РФ на 120 днів. Її продовжували двічі, востаннє 18 березня. При цьому Україна заявляє, що ініціативу продовжено на 120 днів, а Росія стверджує, що лише на 60.

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