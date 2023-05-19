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Аміак є сировиною багатьох хімічних виробництв, зокрема азотних добрив
Аміак є сировиною багатьох хімічних виробництв, зокрема азотних добривФото: Stacey Wescott/Chicago Tribune/TNS/ABACA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Транзит аміаку з РФ: Україна назвала свої умови

Олександр Куницький
1 год. тому

Розблокування транзиту російського аміаку через трубопровід Тольятті-Одеса можливе за умови включення до "зернової угоди" більшої кількості українських портів і ширшого спектру товарів, кажуть у Києві.

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Україна розгляне можливість дозволити транзит російського аміаку через трубопровід Тольятті-Одеса за умови розширення Чорноморської зернової ініціативи ("зернової угоди"), покликаної гарантувати безпечне транспортування аграрної продукції з України в умовах війни, розв'язаної Росією.

Йдеться про збільшення переліку товарів і включення нових українських портів для експорту в рамках "зернової угоди". Про це повідомили в п'ятницю, 19 травня, джерела міжнародної агенції Reuters в українському уряді. Це вперше Київ висловив позицію щодо російського аміаку.

"Ми говоримо наступне: якщо угода включатиме аміакопровід, то Україна повинна отримати додаткові речі, які будуть служити нашим національним інтересам. Це розширення географії угоди та списку товарів. Тоді це могло би слугувати інтересам нашої країни ", - зазначив співрозмовник агентства. Він не уточнив, які додаткові товари Україна хотіла би включити. За інформацією Reuters, може йтися про експорт металопродукції.

"Зернова угода" та вимоги РФ

Напередодні Організація Об'єднаних Націй (ООН), Туреччина, Україна та Росія продовжили "зернову угоду" до 18 липня. Вона стосується безпечного вивезення збіжжя з трьох українських портів - "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний". У тексті не згадується аміакопровід Тольяті-Одеса та транзит.

Одразу після продовження угоди Москва вкотре пригрозила розірвати її після 17 липня у разі не виконання її умов. У міністерстві закордонних справ РФ назвали п'ять вимог: перепідключення "Россільгоспбанку" до SWIFT, постачання запасних частин у Росію, розблокування транспортної логістики і страхування, реанімування аміакопроводу Тольятті-Одеса та розморожування активів російських компаній.

Читайте також: Туреччина підтримала зняття обмежень з експорту зерна та добрив з РФ

До повномасштабного вторгнення в Україну Росія експортувала 4,4 мільйона тонн аміаку на рік. Тольятті-Одеса може перекачувати до 2,5 мільйона тонн щорічно. Раніше ООН підтримала відновлення роботи аміакопроводу, аргументувавши це бажанням гарантувати глобальну продовольчу безпеку.

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