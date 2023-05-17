"Зернову угоду" продовжили до 18 липня

Сторони погодили продовження "зернової угоди" ще на 60 днів. Росія погрожувала вийти з неї в разі збереження обмежень на експорт її зерна та добрив.

Чорноморську зернову ініціативу ("зернову угоду"), покликану гарантувати безпечне транспортування Чорним морем аграрної продукції з України в умовах війни, розв'язаної Росією, продовжили на два місяці. Про це у середу, 17 травня, повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Зусиллями нашої країни, підтримкою наших російських друзів, внеском наших українських друзів було вирішено продовжити Чорноморську зернову угоду ще на два місяці", - цитує його агенція AFP.

Цю інформацію підтвердив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков. "Зернову угоду розблоковано, вона продовжить свою дію до 18 липня. Світ продовжить отримувати українську продукцію завдяки зусиллям наших партнерів по угоді - Туреччині та ООН. Ми вдячні партнерам за непохитну та цілеспрямовану позицію в тому, що угода має працювати надалі та на умовах, які підписали всі сторони", - написав він у Facebook.

Кубраков зауважив, що нинішня домовленість є фактично розблокуванням "зернової угоди", яка вже була пролонгована в березні на 120 днів - до 18 липня. За його словами, Росія заблокувала угоду, "відмовившись від реєстрації нового флоту та проведення інспекцій флоту, який йде на завантаження до українських портів". "Майже 70 суден зараз очікують в територіальних водах Туреччини, 90 відсотків - це ті, хто готовий доставляти світу продукцію наших аграріїв", - наголосив міністр.

Також він закликав усунути проблеми, які вже кілька місяців поспіль створює Росія "шляхом саботажу інспекцій та реєстрації нового флоту". "Сподіваємося, що наші партнери докладуть всі зусилля, аби зернова угода почала повноцінно працювати на продовольчу безпеку світу, а Росія врешті припинить використовувати їжу як зброю та для шантажу", - додав Кубраков.

Вимоги РФ до "зернової угоди"

"Зернову угоду" уклали 22 липня 2022 року в Стамбулі за участю Організації Об'єднаних Націй (ООН), Туреччини, України та Росії на 120 днів. Попередній раз її продовжували 18 березня. Тоді РФ заявила про згоду на продовження угоди лише на 60 днів, хоча, за словами Кубракова, така позиція суперечить підписаному раніше документу, де зазначено про "щонайменше 120 днів продовження".

Москва неодноразово погрожувала не подовжувати "зернову угоду" зі свого боку з 18 травня через обмеження, накладені на експорт російського зерна та добрив. РФ заважає відсутність доступу до страхування та міжнародної системи грошових переказів SWIFT через накладені Заходом санкції за війну проти України.

У міністерстві закордонних справ РФ сьогодні підтвердили, що угоду продовжили ще на два місяці та заявили, що "перекоси у виконанні мусять бути максимально швидко виправлені".

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