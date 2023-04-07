Туреччина підтримала зняття обмежень з експорту добрив з РФ

Мевлют Чавушоглу згодний з Сергієм Лавровим, що задля подовження "зернової угоди" треба усунути перешкоди експорту російського зерна і добрив.

Туреччина згодна, що треба зняти обмеження з експорту російського зерна та добрив, повідомив міністр закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу за підсумком переговорів з російським міністром Сергієм Лавровим в Анкарі у п'ятницю, 7 квітня.

Він наголосив, що це необхідно задля подовження після середини травня Чорноморської зернової ініціативи ("зернова угода"), покликаної гарантувати безпечне транспортування аграрної продукції з України.

"Ми надаємо великого значення продовженню дії угоди не лише для експорту зерна та добрив з Росії та України, але й для припинення світової продовольчої кризи. Ми також згодні з тим, що перешкоди для експорту російського зерна та добрив повинні бути усунені. Необхідно вирішити питання для подальшого продовження зернової угоди", - цитує його агентство Reuters.

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Москва шантажує "зерновою угодою"

За словами Лаврова, російському експорту заважає відсутність доступу до страхування та міжнародної системи грошових переказів SWIFT. Вона не працює в РФ через накладені Заходом санкції за війну проти України.

Лавров пригрозив, що якщо перешкоди російському експорту залишаться, Москва може відмовитися від "зернової угоди". "Якщо не буде подальшого прогресу в усуненні бар'єрів для експорту російських добрив і зерна, ми подумаємо, чи потрібна ця угода", - цитує його агенція AFP.

У середині березня Росія погодилась продовжити "зернову угоду" лише на 60 днів, хоча її текст передбачає 120-денне подовження.

З моменту підписання угоди в липні 2022 року з трьох українських портів на Одещині експортували понад 26 мільйонів тонн зерна до 45 країн світу. Це сприяло зниженню світових цін на продовольство приблизно на 18 відсотків, зазначали в Організації Об'єднаних Націй, за посередництва якої разом із Туреччиною підписали угоду з Україною та Росією.

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