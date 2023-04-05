Польcький міністр іде у відставку через зерно з України

Міністр сільського господарства Польщі подав у відставку через масові протести фермерів проти безмитного імпорту українського зерна. Вони погрожували зірвати візит Володимира Зеленського, який прибув у Варшаву.

Міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик оголосив у середу, 5 квітня, що йде у відставку через масові протести фермерів проти поставок зерна з України.

Ковальчик заявив, що вирішив залишити посаду через рішення Європейської Комісії продовжити безмитний імпорт українського зерна до червня 2024 року, передає агентство Reuters.

Запровадження мит вимагали польські фермери. Вони навіть погрожували зірвати запланований на 5 квітня візит президента України Володимира Зеленського до Варшави, якщо до того часу їхні вимоги не виконають.

Вранці Зеленський прибув до Польщі. Інформації про будь-які перешкоди йому наразі не надходило. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше казав, що однією з тем обговорення з президентом України буде вплив імпорту українського зерна, який призвів до зниження цін у кількох східних державах Європейського Союзу та зростаючого гніву в їхніх сільських місцевостях.

Обмежити імпорт зерна з України закликають п'ять країн ЄС

Раніше прем'єри Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини звернулися до офіційного Брюсселя з проханням обмежити кількість українського продовольства, що надходить до ЄС: збіжжя, олійних культур, яєць, птиці та цукру.

Традиційні експортні маршрути України були заблоковані після повномасштабного вторгнення Росії. Польща та інші країни регіону запропонували допомогу в транзиті українського зерна на ринки третіх країн. Також ЄС скасував митні збори та імпортні квоти, щоби полегшити транспортування. Проте через проблеми з логістикою зерно накопичувалося, заполонивши ринки та знижуючи місцеві ціни.

Задля "припинення дестабілізації ринків" прем'єри п'яти країн пропонують Євросоюзу та Всесвітній продовольчій програмі Організації Об'єднаних Націй знайти рішення, яке гарантує, що українське зерно не лишатиметься в ЄС або відновити тарифи та квоти на українські товари.

У січні питання щодо ситуації, в якій опинилися європейські фермери, вже розглядалося в Брюсселі. Як повідомив за підсумками ради профільних міністрів держав ЄС єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський, Євросоюз не розглядає варіант повернення мит на українську аграрну продукцію.

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