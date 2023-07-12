"Зернова угода" спливає - генсек ООН написав листа Путіну

Антоніу Гутерріш запропонував президенту Росії шляхи сприяння російському експорту добрив. Втім Володимир Зеленський припускає, що після рішень саміту НАТО Росія може зірвати важливі гуманітарні ініціативи.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш направив президенту Росії Володимиру Путіну листа, у якому запропонував шляхи подальшого сприяння російському експорту продовольства та добрив і забезпечення безперебійних поставок українського зерна через Чорне море.

"Мета полягає в усуненні перешкод, які впливають на фінансові операції через "Російський сільськогосподарський банк", що викликає серйозне занепокоєння з боку Російської Федерації, і в одночасному забезпеченні безперервного потоку українського зерна через Чорне море", - йдеться у заяві речника генсека ООН Стефана Дюжарріка. Росія закидає, що може експортувати агропродукти, але через накладені Заходом санкції блокується їхня оплата.

В кінці червня Спільний координаційний центр (СКЦ) у рамках "зернової угоди" заявляв, що ООН доклала значних зусиль, щоб домогтися від США, Великобританії та ЄС відповідних винятків з санкцій щодо Росії, що стосувалися експорту Росією сільгосппродукції. Тоді ж західні ЗМІ повідомили, що ЄС може дозволити "Россільгоспбанку" створити дочірню компанію з допуском до SWIFT для збереження "зернової угоди". У російському МЗС у відповідь сказали, що йдеться про "заздалегідь непрохідну схему", та знову заявили, що РФ планує вийти із "зернової угоди". Путін же тоді заявив, що Москва обмірковує вихід з угоди, оскільки понад 40 відсотків українського зерна нібито постачається не найбіднішим країнам, а до ЄС.

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Зеленський: Росія так реагує, щоб створити нову кризу

Паралельно з цим СКЦ повідомляв, що нові судна не можуть потрапити до "зернового коридору", Росія постійно блокує їх інспекції і не допускає їх до вивезення зерна з України. Таким чином, до 17 липня - завершення дії "зернової угоди" - у портах України можуть застрягнути мільйони тонн продовольства.

12 липня на полях саміту НАТО у Вільнюсі присутній там президент України Володимир Зеленський заявив, що у питанні продовження терміну дії "зернової угоди" "є ризики". Цю тему там піднімав і турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, зазначаючи, що Туреччина підтримує цю ініціативу, зазначив Зеленський.

"Я впевнений, що після сьогоднішнього ухвалення гарантій безпеки(заява G7 на саміті НАТО про заходи захисту безпеки України. - Ред.) зараз будуть якісь зриви тих чи інших важливих гуманітарних проєктів. Це зрозуміло, Росія завжди так реагує, не дотримується слова і постійно хоче блокувати ті чи інші гуманітарні коридори для того, щоб створити нову кризу", - додав український президент.

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Нагадаємо, "зернову угоду" уклали у Стамбулі 22 липня 2022 року, оскільки вивезення зерна з України було заблоковане через війну Росії. За участі ООН, України, Росії та Туреччини були підписані два документи щодо створення "зернового коридору" для вивезення зерна з трьох українських портів. Дію угоди продовжували, останній її термін спливає 17 липня.