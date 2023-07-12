"Зернова угода" спливає - генсек ООН написав листа Путіну
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш направив президенту Росії Володимиру Путіну листа, у якому запропонував шляхи подальшого сприяння російському експорту продовольства та добрив і забезпечення безперебійних поставок українського зерна через Чорне море.
"Мета полягає в усуненні перешкод, які впливають на фінансові операції через "Російський сільськогосподарський банк", що викликає серйозне занепокоєння з боку Російської Федерації, і в одночасному забезпеченні безперервного потоку українського зерна через Чорне море", - йдеться у заяві речника генсека ООН Стефана Дюжарріка. Росія закидає, що може експортувати агропродукти, але через накладені Заходом санкції блокується їхня оплата.
В кінці червня Спільний координаційний центр (СКЦ) у рамках "зернової угоди" заявляв, що ООН доклала значних зусиль, щоб домогтися від США, Великобританії та ЄС відповідних винятків з санкцій щодо Росії, що стосувалися експорту Росією сільгосппродукції. Тоді ж західні ЗМІ повідомили, що ЄС може дозволити "Россільгоспбанку" створити дочірню компанію з допуском до SWIFT для збереження "зернової угоди". У російському МЗС у відповідь сказали, що йдеться про "заздалегідь непрохідну схему", та знову заявили, що РФ планує вийти із "зернової угоди". Путін же тоді заявив, що Москва обмірковує вихід з угоди, оскільки понад 40 відсотків українського зерна нібито постачається не найбіднішим країнам, а до ЄС.
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Зеленський: Росія так реагує, щоб створити нову кризу
Паралельно з цим СКЦ повідомляв, що нові судна не можуть потрапити до "зернового коридору", Росія постійно блокує їх інспекції і не допускає їх до вивезення зерна з України. Таким чином, до 17 липня - завершення дії "зернової угоди" - у портах України можуть застрягнути мільйони тонн продовольства.
12 липня на полях саміту НАТО у Вільнюсі присутній там президент України Володимир Зеленський заявив, що у питанні продовження терміну дії "зернової угоди" "є ризики". Цю тему там піднімав і турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, зазначаючи, що Туреччина підтримує цю ініціативу, зазначив Зеленський.
"Я впевнений, що після сьогоднішнього ухвалення гарантій безпеки(заява G7 на саміті НАТО про заходи захисту безпеки України. - Ред.) зараз будуть якісь зриви тих чи інших важливих гуманітарних проєктів. Це зрозуміло, Росія завжди так реагує, не дотримується слова і постійно хоче блокувати ті чи інші гуманітарні коридори для того, щоб створити нову кризу", - додав український президент.
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Нагадаємо, "зернову угоду" уклали у Стамбулі 22 липня 2022 року, оскільки вивезення зерна з України було заблоковане через війну Росії. За участі ООН, України, Росії та Туреччини були підписані два документи щодо створення "зернового коридору" для вивезення зерна з трьох українських портів. Дію угоди продовжували, останній її термін спливає 17 липня.