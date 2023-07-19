Удари по Одещині: РФ пошкодила термінали трьох компаній

Уночі РФ поцілила у портову інфраструктуру на Одещині. Зокрема, пошкоджено зернові термінали трьох трейдерів, і знищено 60 тисяч тонн зерна в порту "Чорноморськ".

Під час нічної повітряної атаки Росія атакувала термінали та портову інфраструктура в портах "Одеса" та "Чорноморськ" на Одещині. Як повідомила у середу, 19 липня, пресслужба міністерства відновлення, пошкоджень зазнали резервуари та причали Одеського порту, а також зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів: Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Зазначається, що пошкоджена портова інфраструктура була задіяна в роботі Черономорської зернової ініціативи ("зернової угоди"), термін дії якої закінчився 18 липня і яку РФ відмовилася продовжувати. Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков закликав світ захистити портову інфраструктуру. "Держава-терорист воює не тільки з Україною, а з населенням Африки та Азії, для яких це зерно - питання виживання. Зернова та портова інфраструктура мають бути захищені світом. Це гарантія, в першу чергу, для продовольчої безпеки світу", - наголосив він.

У порту "Чорноморськ" знищено 60 тисяч тонн зерна

Також закликав світ відреагувати міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. "Якщо ми не зможемо експортувати продовольство, то населення найбідніших країн опиниться на межі виживання! Крім того, постраждає економіка не лише України, а й світу. Зросте ціна на збіжжя і не всі країни зможуть дозволити собі купувати сільськогосподарську продукцію", - цитує його пресслужба відомства.

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В мінагрополітики уточнили, що внаслідок нічної російської атаки у порту "Чорноморськ" було знищено 60 тисяч тонн зерна, яке мало бути "завантаженене на великотоннажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому". Також, за даними відомства, у порту виведено з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури, і для повноцінного відновлення ушкоджених об'єктів знадобиться не менше року.

Нагадаємо, в ніч на 19 липня російські війська випустили по території України 31 ракету та 32 ударні дрони іранського виробництва Shahed-136/131. Українській протиповітряній обороні вдалося знищити 13 крилатих ракет "Калібр", одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 23 ударних дрони. Як зазначили в командуванні Повітряних сил ЗСУ, основний удар прийшовся на Одещину.