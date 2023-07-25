Литва запропонувала порти для експорту українського зерна

Через балтійські порти можна щороку перевозити 25 мільйонів тонн українського зерна, зазначають у Литві. Також литовські міністри закликали Єврокомісію зняти обмеження на транспортування зерна.

Литва запропонувала Євросоюзу використати свої порти у Балтійському морі для експорту українського зерна після відмови Росії продовжувати "зернову угоду". Про це з посиланням на лист литовських міністрів до Єврокомісії повідомила агенція AFP ввечері у понеділок, 24 липня.

У листі стверджується, що через балтійські порти можна щороку перевозити 25 мільйонів тонн зерна, що зробить їх "надійною альтернативою транзиту українських товарів, у тому числі зернових". Крім того, литовські міністри закликали Єврокомісію зняти обмеження на транспортування зерна суходолом через кордон України з Польщею.

Як повідомлялось, на початку травня Єврокомісія заборонила імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. У червні ЄС вирішив поступово скоротити запобіжні заходи щодо імпорту українського збіжжя до 15 вересня. Однак європейські сусіди України закликають ЄС продовжити заборону.

Читайте також: Що робити Європейському Союзу з українським зерном

УЗА просить ЄС про збільшення експорту "шляхами солідарності"

24 липня Українська зернова асоціація (УЗА) у зв'язку зі зривом Чорноморської зернової ініціативи Росією звернулася до Європейській комісії з пропозицією про збільшення експорту "шляхами солідарності" на 1-1,5 мільйона тонн на місяць. "Це призведе до суттєвого зменшення вартості перевезення зерна та дасть можливість українським аграріям беззбитково вивезти надлишки зерна до країн, що потребують українського зерна, та стабілізувати глобальну продовольчу безпеку", - йдеться в повідомленні асоціації.

Читайте також: "Лінії солідарності" ЄС - альтернатива "зерновій угоді"?

Пропонується збільшити обсяги експорту зернових та олійних культур "шляхами солідарності" за рахунок експорту через порти країн Балтії, Німеччини, Нідерландів, Хорватії, Італії та Словенії. Також УЗА просить запровадити "зелені коридори" для української сільгосппродукції до цих портів з перенесенням санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю з пунктів пропуску на кордоні з Україною на територію країни призначення.

УЗА пропонує також запровадити субсидії від Єврокомісії для компенсації європейським перевізникам додаткових логістичних витрат на транзитні перевезення та часткової компенсації європейським портам так званих портових витрат на українське зерно.

Нагадаємо, ініціатива "шляхів солідарності" виникла у травні 2022 року, після того, як РФ вперше заблокувала українські чорноморські порти. Ідеться про річкові, залізничні та автомобільні шляхи, якими українську аграрну продукцію доставляють до сусідніх країн. За підрахунками Єврокомісії, у такий спосіб з України з початку повномасштабної війни вивезено 60 відсотків зерна, тоді як морем - 40 відсотків.