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ЄС подовжив обмеження на імпорт зерна з України до вересня

Валерій Сааков
2 год. тому

Торговельні обмеження на ввезення збіжжя й олійних культур з України до низки країн ЄС триватимуть до 15 вересня, вирішили в Єврокомісії. Водночас ЄС подовжив ще на рік дію торговельних преференцій для України.

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ЄС подовжив обмеження на імпорт зерна з України до вересня
Фото: Ukrinform/dpa/picture alliance

Європейська Комісія (ЄК) подовжила термін дії обмежень на імпорт зерна з України до низки країн Євросоюзу до середини вересня. Згідно з ухваленим у понеділок, 5 червня, рішенням Єврокомісії, накладені раніше торговельні обмеження триватимуть до 15 вересня.

У Брюсселі пояснюють такі дії насамперед обмеженнями щодо складських потужностей перед початком сезону збору врожаю. Торговельні обмеження ЄС стосуються, зокрема, п'яти східних країн ЄС - Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини. Під заборону продажу в цих країнах підпадають пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшника з України.

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Утім, Єврокомісія також вирішила істотно зменшити перелік найменувань продукції, що містить насіння кукурудзи, пшениці, ріпаку та соняшнику, які підпадають під обмеження. Однак транзит цих товарів до інших країн ЄС дозволено.

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Раніше п'ять держав нарікали на значне збільшення імпорту агропродукції з ЄС, що спричинило неабиякі проблеми для місцевих фермерів, оскільки дешева українська агропродукція заполонила їхні ринки.

Єврокомісія подовжила торговельні преференції для України

Водночас Єврокомісія ще на рік продовжила призупинення дії ввізних мит, квот і заходів торговельного захисту щодо українського експорту в Європейський Союз. "Це сильне свідчення незмінної підтримки України з боку ЄС допоможе полегшити складну ситуацію, в якій опинилися українські виробники та експортери через неспровоковану і невиправдану воєнну агресію Росії", - йдеться у пресрелізі Єврокомісії.

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