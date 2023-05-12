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Будівля ЄврокомісіїФото: YVES HERMAN/REUTERS
ЕкономікаЄвропа

У ЄС стурбовані вибірковою забороною імпорту з України - ЗМІ

Олександр Куницький
1 год. тому

12 країн ЄС звернулися до Єврокомісії щодо рішення обмежити імпорт низки сільгосппродуктів з України у п'ять країн. Це рішення може заохотити країни ЄС вимагати "диференційованого ставлення" в майбутньому, вважають вони.

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Дванадцять країн Європейського союзу висловили стурбованість через рішення Європейської комісії (ЄК)  обмежити імпорт деяких сільськогосподарських продуктів з України. Про це з посиланням на звернення цих країн до ЄК повідомляє у п'ятницю, 12 травня, агентство AFP.

Лист до ЄК від 10 травня підписали Франція, Німеччина, Австрія, Бельгія, Хорватія, Данія, Естонія, Греція, Ірландія, Люксембург, Нідерланди та Словенія. Ці країни закидають ЄК "недостатню прозорість" рішення і заявляють, що Єврокомісія не консультувалася з іншими членами ЄС щодо нього.

З іншого боку, десятки мільйонів євро фінансової допомоги Польщі, Угорщині, Словаччині та Болгарії, надані їм, щоб вони скасували обмеження на імпорт сільгосппродукції з України, ризикують підірвати єдиний ринок Європи та заохотити країни-члени ЄС вимагати "диференційованого ставлення" в майбутньому, йдеться у листі. "Вкрай важливо забезпечити, щоб Європейський Союз був єдиним і щоб наші розбіжності не грали на руку Росії", - наголосили 12 країн ЄС.

У ЄК вже пообіцяли відповісти на лист. "Звичайно, ми збираємося представити ... наші аргументи щодо того, чому ми вважали необхідним застосувати запропонований нами пакет заходів", - сказала речниця ЄК Дана Спінант.

У березні після скарги Польщі, Угорщини, Словаччини та Болгарії на ціновий тиск через імпорт продовольства з України ЄК виділила їм 56,3 мільйона євро, а в квітні - ще 100 мільйонів євро.

Заборона імпорту сільгосппродукції з України

У зв'язку з перенасиченням ринку українською сільськогосподарською продукцією Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія в односторонньому порядку запровадили тимчасову заборону на її імпорт.

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Згодом у вирішення проблеми втрутилася Європейська Комісія, ухваливши рішення про заборону з 2 травня до 5 червня 2023 року імпорту чотирьох сільськогосподарських продуктів з України - пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника - до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Водночас ці країни зобов'язалися скасувати свої односторонні заборони щодо продукції, яка надходить з України. Відразу це зробила Польща. 12 травня відповідне рішення ухвалила і Словаччина, повідомляє агенція TASR.

П'ять країн ЄС просять переглянути заборону імпорту з України

Водночас днями міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини знову звернулися до Європейської комісії щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України. У листі міністри піддають сумніву ефективність рішення Єврокомісії щодо обмеження до 5 червня імпорту пшениці, кукурудзи, ріпака та соняшника з України до Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини. Вони зазначають, що заборона на імпорт не поширюється на товари, імпортовані за контрактами, укладеними до набуття чинності постановою Єврокомісії, тобто до 2 травня. На їхню думку це нібито "може призвести до численних зловживань", тому вони закликали ЄК переглянути угоду.  

Міністри також просять підтвердження з боку ЄК того, що імпортні обмеження для української пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника будуть продовжені до кінця року, а не діятимуть до 5 червня 2023 року, як це передбачено нині.

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