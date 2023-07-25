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Німецький міністр розкритикував блокування імпорту з України

Роман Губа
1 год. тому

Очільник німецького аграрного міністерства Джем Ездемір вважає, що єдиний, хто радий обмеженням імпорту зерна з України, - це Володимир Путін.

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Федеральний Міністр продовольства та сільського господарства Німеччини Джем Ездемір
Федеральний Міністр продовольства та сільського господарства Німеччини Джем ЕздемірФото: Nadja Wohlleben/REUTERS

Федеральний міністр продовольства та сільського господарства Німеччини Джем Ездемір (Cem Özdemir) розкритикував польські обмеження на імпорт українського зерна.

“Не може бути, щоб солідарність з Україною була підірвана через внутрішні виборчі кампанії", - сказав Оздемір у вівторок, 25 липня, у Брюсселі, де відбувається зустріч міністрів сільського господарства країн ЄС. На його думку, цим обмеженням радий лише президент Росії Володимир Путін. 

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За словами Ездеміра, зрозуміло, що ЄС надалі стоїть на боці України. "По-друге, зрозуміло, що ми не залишимо сусідів (України. - Ред.) самих", - зазначив міністр. Він наголосів на важливості фінансової підтримки з боку Брюсселя східних країн-членів ЄС як компенсації за те, що через появу на ринку більш дешевого українського зерна європейські постачальники опинилися в програшній ситуації. "Це ми повністю підтримуємо. Але що не робиться, так це коли беруть гроші як компенсацію за втрати й при цьому закривають кордони", - сказав він.

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Заборона імпорту з України до п'ятьох країн

Після окупації РФ українських чорноморських портів Київ має проблеми із вивезенням агротоварів на світовий ринок морським шляхом. Тоді ЄС спростив експорт через свою територію, зокрема, знявши тарифи.

У березні Єврокомісія оголосила про перший пакет допомоги на суму 56 мільйонів євро для польських, румунських та болгарських фермерів, які потерпають від перенасичення українськими товарами. У квітні ЄК запропонувала виділити п'ятьом країнам другий пакет допомоги обсягом 100 мільйонів євро.

Попри це Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія в односторонньому порядку запровадили тимчасову заборону на імпорт української продукції. Тоді ЄК запровадила заходи щодо обмеження торгівлі українськими товарами, такими як пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшника, у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині до 15 вересня.

У разі якщо не буде знайдено спільного рішення на рівні ЄС, ці країни погрожують в односторонньому порядку подовжити дію обмежень. У Польщі це питання обговорюється особливо гостро з огляду на парламентські вибори, заплановані на осінь цього року.  

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