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КонфліктиСполучені Штати Америки

США перемістять до Румунії додаткові бойові літаки

Валерій Сааков
8 вересня 2023 р.

Влада США стурбована ситуацією з безпекою в Чорноморському регіоні через напади, які здійснює Росія на українську портову інфраструктуру на Дунаї.

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Бойові літаки НАТО патрулюють небо
Бойові літаки НАТО патрулюватимуть небо над РумунієюФото: Normunds Mežiņš

Сполучені Штати мають намір найближчим часом направити до Румунії кілька бойових літаків американських військово-повітряних сил для посилення місій НАТО з охорони повітряного простору, заявила посолка США в Румунії Кетлін Кавалек у п'ятницю, 8 вересня.

Під час зустрічі з міністром оборони країни Анджелом Тілвером Кавалек зазначила, що американська влада стурбована ситуацією з безпекою в Чорноморському регіоні "в контексті незаконних нападів, які постійно здійснює Росія на українську портову інфраструктуру на Дунаї". "Уряд США зберігає повну відданість зміцненню потенціалу Румунії та НАТО для захисту та стримування будь-якої агресії проти спільної території союзників на східному фланзі", - сказала вона.

Водночас румунський міністр поінформував американську дипломатку про вжиття додаткових заходів безпеки у прикордонній зоні, зокрема посилення моніторингу і охорону повітряного простору.  

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Нагадаємо, останніми днями Росія неодноразово атакувала українські дунайські портові містаРені, Ізмаїл та Кілія, які розташовані менш ніж за пів кілометра від румунської території. Під час атаки у ніч на 4 вересня, ймовірно, залишки безпілотника упали на території Румунії навпроти порту "Ізмаїл". Хоч  Київ практично відразу вказав Бухаресту на цей факт, влада Румунії на різних рівнях кілька днів поспіль заперечувала це. Однак згодом факт падіння БпЛА Бухарест визнав і оголосив проведення розслідування. За даними міністерства оборони Румунії, є підозра, що це був безпілотник-розвідник без вибухового заряду.

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