Нічна атака РФ: під ударом була припортова інфраструктура

Війська РФ запустили вночі 33 "шахеди" по Сумській та Одеській областях України, 25 з них збила ППО. Пошкоджень зазнали об'єкти цивільної та припортової інфраструктури.

У ніч на четвер, 7 вересня, російські війська атакували Україну 33 ударними дронами типу Shahed-136/131. Протиповітряна оборона (ППО) збила 25 з них, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

Безпілотники росіяни запустили по Сумщині та Одещині з північного, південно-східного та південного напрямків (з Курська та Приморсько-Ахтарська в РФ і з мису Чауда в анексованому Криму).

Внаслідок атаки у декількох населених пунктах Ізмаїльського району Одеської області пошкоджені об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля. Постраждав цивільний - водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, це була вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п'ять днів. Минулої ночі внаслідок російського удару на Одещині загинув працівник аграрного підприємства.