Нічна комбінована атака РФ: на Одещині є загиблий

Росія атакувала Україну вночі 33 ракетами та дронами. 10 "шахедів" ППО не вдалося збити. В Ізмаїльському районі Одеської області загинув працівник аграрного підприємства.

Російські війська в ніч на середу, 6 вересня, протягом трьох годин атакували ударними дронами Ізмаїльський район Одеської області. Внаслідок атаки загинув працівник аграрного підприємства, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства", - написав Кіпер у Telegram.

Київ росіяни атакували крилатими ракетами та балістикою, втім усі їх збила протиповітряна оборона (ППО), жертв і руйнувань у столиці немає, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Водночас у Київській області уламки ракети впали на території торговельного підприємства, внаслідок чого виникло загоряння, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Жертв і потерпілих немає.

ППО збила 23 з 33 цілей

Загалом Росія запустила по Україні 33 повітряні цілі: сім ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, одну балістичну ракету "Іскандер-М" і 25 ударних дронів типу Shahed-136/131, повідомили в командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Силам і засобам ППО вдалося збити 23 цілі - всі ракети і 15 безпілотників.

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