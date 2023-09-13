Атака по Одещині: збито 32 дрони, є постраждалі і руйнування

Вночі росіяни знову атакували портову інфраструктуру Одещини, постраждали семеро людей, ППО збила 32 "шахеди". Ще три дрони знищили над Сумщиною.

Російські війська в ніч на середу, 13 вересня, протягом 4,5 годин атакували Одеську область ударними дронами типу "Shahed-131/136", повідомили Сили оборони півдня України у Telegram.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити 32 "шахеди", однак частина дронів все ж заподіяла шкоду припортовій та іншій інфраструктурі. Зокрема, повідомляється, що від атак постраждали нежитлові будинки, почалася пожежа на стоянці вантажного автотранспорту.

"Сім цивільних водіїв доправлено до медичного закладу із пораненнями різного ступеню важкості", - повідомили у Силах оборони. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер уточнив, що троє поранених - у важкому стані.

Він також зауважив, що декілька груп дронів було спрямовано по Ізмаїльському району, який останніми тижнями постійно потерпає від атак росіян.

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Також вночі три "шахеди" було знищено і над Сумщиною, повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Інформації про постраждалих або руйнування в цьому регіоні наразі немає.

За даними Повітряних сил України, усього вночі було зафіксовано пуски 44 "шахедів" Росією, з яких збито 32.

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