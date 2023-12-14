Нічна атака РФ "шахедами": 11 постраждалих на Одещині

У ніч на 14 грудня війська РФ випустили по Україні 42 ударних дрони, з яких Сили оборони збили 41. Основною ціллю атаки стала Одеська область.

У ніч на четвер, 14 грудня, російські військові знову атакували Україну ударними безпілотниками. Про це повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні.

"Ударними БпЛА "Shahed-136/131" противник почав атакувати з 19.00 13 грудня. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда - Крим та Приморсько-Ахтарськ - РФ. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БпЛА. Основний напрямок удару - Одещина!", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

До відбиття цієї атаки було залучено зенітні ракетні підрозділи, а також мобільні вогневі групи Повітряних сил та інших складових Сил оборони України. У підсумку українським військовим вдалось збити 41 із 42 "шахедів".

Також Повітряні сили повідомили, що війська РФ близько опівночі запустили шість зенітних керованих ракет С-300 з окупованої части Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

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Своєю чергою Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила про те, що внаслідок нічної атаки у Одеській області виникло загоряння легкового автомобіля та господарчої споруди, а 11 будівель, розташованих поруч, зазнали пошкоджень.

"За попередніми даними: на місці виклику постраждало 11 осіб, з них 3 дитини, після огляду працівниками медичної служби до лікарні з тілесними пораненнями госпіталізовано 5 осіб, з них 3 дитини. На місці встановлено мобільний пункт обігріву, з постраждалими та мешканцями працюють психологи ДСНС, підвезення їжі та теплих речей організовано Червоним хрестом", - йдеться у повідомленні ДСНС у Telegram.

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Нагадаємо, що минулої ночі російські військові вдарили по Києву десятьма балістичними ракетами, які успішно збили сили протиповітряної оборони (ППО). Утім, від падіння уламків понад 50 осіб отримали травми.Також минулої ночі українські військові збили усі десять "шахедів", які запускали росіяни.