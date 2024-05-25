  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаПольща

Сікорський про удари України по РФ: Москва себе не обмежує

Степан Смишляєв
25 травня 2024 р.

Європі слід припинити весь час окреслювати свої "червоні лінії", а Україна має отримати всі можливості для ударів по РФ, переконаний Радослав Сікорський. Він не вважає, що це загрожуватиме ядерною ескалацією.

https://p.dw.com/p/4gHJ9
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Україна має отримати необхідні можливості для ударів по РФ, вважає Радослав СікорськийФото: Lisi Niesner/REUTERS

Україну не слід обмежувати у спроможностях завдавати удари по території Росії, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю британській газеті The Guardain, оприлюдненому у суботу, 25 травня.

"Росіяни завдають ударів по українській електромережі, по її зернових терміналах і газосховищах, по цивільній інфраструктурі. Російська операція ведеться зі штабу в Ростові-на-Дону. Окрім того, що Росія не застосовує ядерну зброю, вона себе особливо не обмежує", - наголосив він.

Сікорський також вважає, що Європі слід навчитися краще "грати в ескалацію", щоб президент Росії Володимир Путін мав постійно здогадуватися про її наміри. "Завжди оголошуючи про власні "червоні лінії", ми заохочуємо Москву пристосовувати свої ворожі дії до наших обмежень, що постійно змінюються", - зауважив він.

Читайте також: У Бундестазі закликали дозволити Україні бити по РФ західною зброєю

Сікорський: США пригрозили РФ нищівною відповіддю на ядерний удар в Україні

Міністр скептично ставиться до погроз Росії застосувати ядерну зброю проти України. "Американці сказали росіянам: якщо ви вдарите ядерною зброєю, навіть якщо вона нікого не вб'є, ми вразимо всі ваші цілі [позиції] в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усіх", - стверджує він.

За словами Сікорського, також про неприпустимість застосування ядерної зброї Москву попередили Китай і Індія. "І це не дитяча гра, бо якби це табу також було порушено, як табу не змінювати кордони силою, Китай знає, що Японія та Корея стануть ядерними, і, мабуть, вони цього не хочуть", - додав він.

Голова МЗС Польщі: Потрібне спільне рішення ЄС щодо українських чоловіків

Міністр також прокоментував ймовірність допомоги у провернені військовозобов'язаних українців, зазначивши, що спершу "Україна має сказати нам, що вона хоче, аби ми робили щодо її громадян".

"Я точно не вірю в те, що існує право людини отримувати соціальне забезпечення за те, що вона ухиляється від призову. Ті люди, які воюють на фронті, також мають права людини", - зауважив Сікорський.

Водночас, на його переконання, схема обмежень в цьому питанні має бути загальноєвропейською, адже інакше ті, хто уникає мобілізації, намагатимуться отримати пільги по всій Європі.

Чи відправлятиме Німеччина додому українських чоловіків

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер"

РФ готує ядерний удар? Експерти про навчання поблизу України

РФ готує ядерний удар? Експерти про навчання поблизу України

Уперше з моменту повномасштабного вторгнення в Україну Росія проведе навчання з тактичною ядерною зброєю. Експерти вважають її застосування безглуздим, але бачать ризик ескалації.
Конфлікти6 травня 2024 р.
Postapokalyptische Zukunft Inszenierung

Ядерна загроза: де ховатися та що робити (28.10.2022) 

Ядерна загроза: де ховатися та що робити (28.10.2022) 

Росія продовжує шантажувати світ та лякати українців застосуванням ядерної зброї. Що робити, куди бігти, як обрати сховище та ізолюватися від радіоактивного впливу? Практичні поради від DW.
Суспільство28 жовтня 2022 р.07:13 хв.
У Німеччині перебувають більше 200 тисяч українців призовного віку

У Німеччині дискутують про те, що робити з українцями мобілізаційного віку

У Німеччині дискутують про те, що робити з українцями мобілізаційного віку

Відмова України видавати закордонні паспорти чоловікам за кордоном, які не стали на військовий облік, спричинила правову колізію у Німеччині. Набирає обертів і політична дискусія щодо їхнього статусу.
Політика8 травня 2024 р.