Сікорський про удари України по РФ: Москва себе не обмежує

Європі слід припинити весь час окреслювати свої "червоні лінії", а Україна має отримати всі можливості для ударів по РФ, переконаний Радослав Сікорський. Він не вважає, що це загрожуватиме ядерною ескалацією.

Україну не слід обмежувати у спроможностях завдавати удари по території Росії, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю британській газеті The Guardain, оприлюдненому у суботу, 25 травня.

"Росіяни завдають ударів по українській електромережі, по її зернових терміналах і газосховищах, по цивільній інфраструктурі. Російська операція ведеться зі штабу в Ростові-на-Дону. Окрім того, що Росія не застосовує ядерну зброю, вона себе особливо не обмежує", - наголосив він.

Сікорський також вважає, що Європі слід навчитися краще "грати в ескалацію", щоб президент Росії Володимир Путін мав постійно здогадуватися про її наміри. "Завжди оголошуючи про власні "червоні лінії", ми заохочуємо Москву пристосовувати свої ворожі дії до наших обмежень, що постійно змінюються", - зауважив він.

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Міністр скептично ставиться до погроз Росії застосувати ядерну зброю проти України. "Американці сказали росіянам: якщо ви вдарите ядерною зброєю, навіть якщо вона нікого не вб'є, ми вразимо всі ваші цілі [позиції] в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усіх", - стверджує він.

За словами Сікорського, також про неприпустимість застосування ядерної зброї Москву попередили Китай і Індія. "І це не дитяча гра, бо якби це табу також було порушено, як табу не змінювати кордони силою, Китай знає, що Японія та Корея стануть ядерними, і, мабуть, вони цього не хочуть", - додав він.

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Міністр також прокоментував ймовірність допомоги у провернені військовозобов'язаних українців, зазначивши, що спершу "Україна має сказати нам, що вона хоче, аби ми робили щодо її громадян".

"Я точно не вірю в те, що існує право людини отримувати соціальне забезпечення за те, що вона ухиляється від призову. Ті люди, які воюють на фронті, також мають права людини", - зауважив Сікорський.

Водночас, на його переконання, схема обмежень в цьому питанні має бути загальноєвропейською, адже інакше ті, хто уникає мобілізації, намагатимуться отримати пільги по всій Європі.