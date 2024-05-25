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Столтенберг: Києву слід дозволити бити по РФ західною зброєю

Анатолій Арні | Степан Смишляєв
25 травня 2024 р.

Союзникам України настав час подумати, чи не зняти "деякі з обмежень" на використання нею західної зброї, заявив генсек НАТО.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників зняти обмеження на використання Україною західної зброї для ударів по РФФото: Nicolas Maeterlinck/dpa/picture alliance

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Північноатлантичного альянсу дозволити Україні бити по військових цілях усередині Росії наданою їй зброєю. Відповідну тезу він озвучив в інтерв'ю журналу The Economist, опублікованому у п'ятницю, 24 травня.

Столтенберг зауважив, що наступ РФ у Харківській області частково зумовлений тим, що Україна не має дозволу використовувати зброю, поставлену їй країнами Заходу, для атак по "законних військових цілях на території Росії". "Настав час союзникам подумати, чи не слід їм зняти деякі обмеження, накладені ними на використання зброї, яку вони надали Україні", - наголосив генсек НАТО.

Він не назвав конкретних країн, яким адресовано його заклик, але, на думку The Economist, Столтенберг звертався до США як одного з головних донорів України. У середині травня, незважаючи на просування РФ у Донецькій та Харківській областях, як у Білому домі, так і в Пентагоні вчергове заявили, що США не підтримують ідею використання їхньої зброї для ударів по цілях усередині РФ.

Утім, за даними американських медіа, у Вашингтоні точаться жваві дискусії з цього приводу. Зокрема, на дозволі бити по військових цілях у прикордонні РФ наполягає державний секретар США Ентоні Блінкен.

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Генсек НАТО розкритикував ЄС за недопостачання снарядів Києву

Єнс Столтенберг тим часом не вважає, що атаки російських військ під Харковом призведуть до прориву лінії фронту на сході України. "Вони продовжать тиснути і досягати якихось незначних успіхів, і вони готові заплатити дуже високу ціну за ці незначні вигоди", - заявив генсек НАТО.

Однак Україна "зазнає труднощів", зазначив він, звернувши увагу на нестачу боєприпасів у Збройних сил України, що сприяло наступу РФ на деяких ділянках лінії фронту в травні. У зв'язку з цим Єнс Столтенберг розкритикував країни Європи, що входять до НАТО: "Європейські союзники пообіцяли (Україні. - Ред.) один мільйон артилерійських снарядів. Ми не бачили нічого близького до цього".

Столтенберг проти прямого втручання НАТО і на землі, і у небі

Водночас Столтенберг знову заявив, що Альянс не прагне ані ескалації війни РФ проти України, ані того, щоб вона "перетворилася на повноцінну війну між Росією та НАТО в Європі". Він відкинув можливість надсилання сухопутних військ країн НАТО до України. "Це не наш план", - заявив генсек альянсу.

Так само він відкинув ідею щодо використання країнами НАТО у Східній Європі своїх систем ППО для збиття російських ракет і безпілотників, націлених на Україну. "Ми не будемо учасником конфлікту", - наголосив Єнс Столтенберг.

 

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