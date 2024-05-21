У Києві переконані, що партнери могли б збивати ракети РФ

Київ просить партнерів розглянути можливість своїми силами збивати ракети РФ над Україною, заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Альтернативним рішенням була б передача Україні засобів для збиття, додав він.

Перешкод для того, аби країни-партнери могли своїми силами збивати російські ракети над територією України немає, і Київ просить розглянути таку можливість. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з очільницею МЗС ФРН Анналеною Бербок (Annalena Baerbock) в Києві у вівторок, 21 травня.

"Немає жодного юридичного, безпекового або морального аргументу, який стоїть на шляху до того, щоб наші партнери збивали російські ракети над територією України зі своєї території. Ті, хто говорить, що такі дії були б ескалацією, маніпулюють", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що Україна просить партнерів розглянути таку можливість. "Ми дійсно просимо партнерів розглянути можливості, за яких російські ракети - не російські літаки з російськими пілотами на борту, а шматки заліза, які несуть смерть з Росії до України, - перехоплювалися б з території країн наших партнерів", - додав Кулеба.

Альтернативним рішенням, зауважив дипломат, була б передача Україні усіх необхідних засобів перехоплення. "Ми розмістимо їх на території України і будемо самі перехоплювати ці ракети. Це системи ППО і бойові літаки з відповідними технічними можливостями. А займати позицію, за якої ми і ППО не передамо, і не будемо підтримувати збиття російських ракет з нашої території над територією України, - це і є позиція умиротворення агресора", - наголосив Кулеба.

Кулеба про удари по території РФ

Крім того, очільник українського МЗС наголосив на тому, що Україна повинна мати можливість уражати військові цілі на території РФ. "Це та територія, з якої в Україну приходить смерть і руйнування. Якщо хтось вважає, що ми маємо бути у слабкій позиції і чекати поки смерть прийде за нами, то не дочекаєтеся", - сказав він. Водночас Кулеба додав, що чим більше буде знищено військових цілей на території РФ, тим швидше закінчиться війна перемогою України.

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Бербок закликала партнерів надавати Україні системи ППО

Своєю чергою Бербок вкотре наголосила, що Україна нині потребує насамперед систем протиповітряної оборони. "Ми закликаємо всіх партнерів на міжнародній арені, щоб вони надавали додаткові системи ППО Україні, - наголосила вона. - Кожна затримка у підтримці вартує життя українців і є загрозою нашій безпеці".

Бербок додала, що Німеччина є другим після США партнером України за обсягом підтримки. "Ми надали 34 мільярди євро, але розуміємо - треба більше", - зазначила мініістерка.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters запропонував "трохи змінити парадигму", зазначивши, що союзники могли б збивати російські ракети над українською територією за певних обставин. За його словами, сусідні з Україною країни можуть це робити і це не буде нападом з боку країн НАТО на РФ.

Водночас український лідер повідомив, що у переговорах із партнерами щодо дозволу на використання заходного озброєння для ударів по території РФ "поки нічого позитивного немає".