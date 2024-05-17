Зеленський: Заборон на атаки РФ західною зброєю не має бути

Пентагон наполягає, що американською зброєю бити по Росії не можна. Володимир Зеленський - що завдання Україною ударів по РФ є обороною, а не наступом, тож обмежень у використанні засобів ураження не має бути.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що партнери не повинні обмежувати Україну в можливостях використовувати надані їй озброєння для ударів по військових цілях на території Росії.

"Я не вважаю, що мають бути якісь заборони (з боку партнерів. - Ред.). Тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на території Росії. Це - захист", - сказав він на зустрічі з журналістами в п'ятницю, 17 травня.

Зеленський додав, що "це так само, як превентивні санкції, про які ми всім говорили перед повномасштабним вторгненням".

"У них же там (у прикордонні. - Ред.) така сама сіра зона. У них там виселення людей тощо. У них також на кордоні цивільних людей майже немає з їхнього боку - зі зрозумілих причин", - зазначив президент.

Зауважимо, що російський лідер Володимир Путін заявив у п'ятницю журналістам, що наступ військ РФ у прикордонні Харківщини обумовлений атаками України по прикордонних населених пунктах і бажанням Росії створити певну "зону безпеки" саме на українській території.

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Пентагон наполягає на забороні бити по РФ американською зброєю

Напередодні заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх фактично дезавуювала заяву державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена, який під час візиту до Києва 15 травня заявив, що хоча Вашингтон і не заохочує Київ до ударів по РФ, Україна сама вирішує, "як вона збирається вести цю війну".

"На кожній зустрічі контактної групи з оборони України, яку скликає (міністр оборони США Ллойд. - Ред.) Остін, зброя, яку надають, призначається для використання на полі бою. І міністр у своїх розмовах з (міністром оборони України Рустемом. - Ред.) Умєровим проговорює, як найкраще використати ці засоби. Ми вважаємо, що це в межах української території”, - цитує слова Сінгх "Голос Америки".

Вона додала, що позиція Пентагону з цього питання залишається незмінною: "Ми вважаємо, що обладнання та засоби, які ми надаємо Україні, і які інші держави надають Україні, слід використовувати для повернення української суверенної території".

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