Рига: Київ отримує зброю з дозволом бити по території Росії

Вже зараз є країни, які надали Україні зброю без обмежень щодо території її застосування, наголосила голова МЗС Латвії Байба Браже. За її словами, міжнародне право дозволяє завдавати удари в тому числі і по території РФ.

Україна отримала від деяких західних партнерів зброю із дозволом бити по території Російської Федерації. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

Таким чином вона відповіла на питання, чи може змінитися підхід партнерів, які надавали зброю із публічним застереженням уникати ударів нею по території Росії. За словами Браже, такий підхід вже змінюється.

"Вже зараз є країни, які надали Україні зброю, без подібних обмежень. Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне - вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба", - зазначила вона.

За словами голови МЗС Латвії, Україні потрібні не лише протиповітряна оборона (ППО) чи снаряди, а й здатність завдавати глибокі та високоточні удари, в тому числі і по території РФ, адже "міжнародне право це дозволяє". "Якщо є об'єкти, з яких Росія атакує Україну, ви маєте право на удар у відповідь", - наголосила вона.

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Як працює "коаліція дронів"

Байба Браже також прокоментувала роботу міжнародної "коаліції дронів", яку Латвія очолює разом із Великобританією. За її словами, плани коаліції узгоджуються з тим, що потрібно Збройним силам України (ЗСУ), і це постійно змінюється.

За її словами, Україні "потрібні не лише найдешевші FPV-дрони, а й більш досконалі безпілотники середньої дальності тощо".

"Ми шукаємо ці апарати, закуповуємо їх, за потреби шукаємо обладнання. А ще - виробництво та проєктування нових дронів. Все це ми робимо разом з українськими партнерами. Є також фонд коаліції з розробки безпілотників, куди надходять внески інших країн, які пообіцяли закупівлю цих дронів. Ми працюємо над тим, щоб Україна отримала цю техніку", - заявила вона.

Браже повідомила, що початково коаліція взяла на себе зобов'язання забезпечити 1 мільйон дронів до середини 2025 року, проте ця кількість може змінитися.

"Дешеві дрони - це одне, а більш просунуті безпілотники - це інше. Тож ми ще побачимо, чи це буде мільйон, чи інша кількість. Це залежатиме від того, що потрібно ЗСУ. А ми будемо пристосовуватися до цих потреб", - сказаала вона.