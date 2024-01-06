Чому Захід не дає Україні зброю для ударів по РФ

Союзники допомагають Києву протистояти вторгненню Росії, але "червоні лінії" пролягають кордоном України. Бити західною зброєю по російській території ЗСУ не можуть. Як це впливає на перебіг війни?

Після масованих обстрілів Росією українських міст напередодні Нового року і в перші дні січня у ФРН знову лунають заклики передати Києву крилаті ракети Taurus. Представник уряду заявив у середу, 3 січня, що позиція Берліна залишається незмінною. Раніше однією з причин цього канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) називав ризик "ескалації" і втягування Німеччини у війну. ЗМІ пишуть, що за цим формулюванням ховається побоювання, що ракети з дальністю до 500 кілометрів можуть завдавати ударів по російській території. Київ готовий пообіцяти цього не робити.

Берлін чекає синхронного рішення Вашингтона?

Найдалекобійнішу зброю Україна отримує з весни 2023 року від Великої Британії та Франції, чиї ракети Storm Shadow і Scalp EG можуть вражати цілі на відстані понад 250 кілометрів. Київ періодично завдає ними ударів по тилах російської армії на окупованих територіях, включно з Кримом, але жодного разу - по визнаній у світі території РФ. Це - частина гарантій, наданих Україною Заходу. Але Берліну, судячи з усього, цього замало.

"Мені здається, що канцлер Шольц надасть Україні Taurus тільки тоді, коли США дадуть аналогічну зброю - ATACMS з унітарними боєголовками і високою дальністю", - сказав у бесіді з DW експерт Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе (Nico Lange). Він сподівається, що це рішення "скоро" ухвалять у Берліні та Вашингтоні. Рік тому Німеччина погодилася передати Україні сучасні танки тільки після аналогічного рішення Сполучених Штатів. Восени 2023 року США передали Україні ракети ATACMS з касетними боєголовками і дальністю близько 160 кілометрів. У таких самих ракет з унітарними боєголовками дальність майже вдвічі більша.

Читайте також: Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні

Одна з особливостей ракет Taurus - вважається, що вони ідеально підходять для руйнування бункерів і мостів, наприклад, Кримського. Але, схоже, Кримський міст - виняток. Більша його частина на законній території України, але ЗСУ не б'ють по ньому західною зброєю.

Від самого початку російського вторгнення Захід обумовлював, що його зброю не застосують на визнаній у світі російській території. Київ тримав слово. Чи то удари безпілотниками по Москві, відповідальність за які Київ офіційно на себе не взяв, чи то атака морськими дронами кораблів у Новоросійську - Україна, очевидно, використовувала свої розробки. Те саме стосується і недавніх ударів ЗСУ по цілях у Бєлгороді.

Західна бронетехніка в Бєлгородській області

Американські машини в Бєлгородській області, фото Міноборони РФ, травень 2023 Фото: Russian Defence Ministry/TASS/picture alliance

Із західними озброєннями на території РФ було лише кілька ймовірних інцидентів. Так, 13 травня 2023 року з'явилися повідомлення в російських і українських джерелах, що в Брянській області на кордоні з Україною було збито російську бойову авіагрупу - приблизно чотири літаки і вертольоти. Звучали припущення, що ЗСУ могли використовувати американський комплекс ППО Patriot.

Приблизно тоді ж, напередодні літнього українського контрнаступу, в Бєлгородську область зайшли з території України групи громадян Росії, які воюють на боці Києва, зі збройних формувань "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус". Як можна було побачити на фотографіях, поширених пізніше російським міноборони, вони використовували західну зброю і легку західну бронетехніку, що викликало критику з боку партнерів України. Більше таких гучних випадків не було.

Головкомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний неодноразово заявляв, що для перемоги Україні важливо завдавати ударів по території Росії. "На війні можна і необхідно вбивати ворога на його території", - сказав Залужний у липні 2023 року в інтерв'ю Washington Post. Він додав, що якщо партнери України "бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі своєї".

Читайте також: Після масованого удару РФ: Польща закликає надати ЗСУ далекобійну зброю

Захід не хоче "провокувати" Росію?

Наскільки обмеження Заходу стримують Україну? "Якби Україна могла бити (західними. - Ред.) ракетами по Бєлгородській області, це б не дуже допомогло, - сказав DW київський військовий експерт Сергій Грабський. - Засоби ураження, які передають, ефективніші проти тактичних об'єктів, які перебувають у зоні досяжності переважно на (окупованій. - Ред.) території України". За його словами, західних ракет "критично мало, щоб розпорошувати їх, завдаючи ударів, які нічого не можуть змінити на полі бою". Якби таких ракет були сотні, а не десятки, тоді ситуація була б іншою, вважає Грабський.

Статут ООН дає Україні право захищатися

Наслідки російського удару по Києву, 2 січня 2024 року Фото: Yevhen Kotenko/REUTERS

Чи може Україна звинувачувати Захід у тому, що, обмеживши дію своєї зброї територією України, він несе частку відповідальності за невдалий контрнаступ ЗСУ? Полковник Маркус Райснер (Markus Reisner), історик, офіцер служби Генштабу австрійської армії, у бесіді з DW вказав на непрямі обмеження. "Передаються не всі військові інструменти, які є в наявності. Але забивати цвяхи без молотка важко", - каже Райснер. За його словами, "страх багатьох західних країн часто ґрунтується на чистому егоїзмі", бажанні повернути "колишнє життя" і знову "вести бізнес із Росією". Експерт упевнений, що "це в минулому".

Райснер нагадав про Статут ООН, який дає Україні право захищатися від нападу Росії. За його словами, ЗСУ давно проводять спецоперації на території Росії, а удари безпілотниками, швидше, покликані показати російському населенню, що "війна не десь там далеко". Райснер визнав, що уникнути жертв серед мирного населення в міських умовах складно, але наслідки дій України щодо Росії несумірні з тим, що робить сама Росія.

"Росіяни за кілька днів завдали понад 500 ударів ракетами і дронами, - каже Райснер. - Як відреагував Захід? Кілька сухих фраз і заяв про наміри".

Може вражати бункери: на що здатні ракети Taurus To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video