Чому Захід не дає Україні зброю для ударів по РФ
Після масованих обстрілів Росією українських міст напередодні Нового року і в перші дні січня у ФРН знову лунають заклики передати Києву крилаті ракети Taurus. Представник уряду заявив у середу, 3 січня, що позиція Берліна залишається незмінною. Раніше однією з причин цього канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) називав ризик "ескалації" і втягування Німеччини у війну. ЗМІ пишуть, що за цим формулюванням ховається побоювання, що ракети з дальністю до 500 кілометрів можуть завдавати ударів по російській території. Київ готовий пообіцяти цього не робити.
Берлін чекає синхронного рішення Вашингтона?
Найдалекобійнішу зброю Україна отримує з весни 2023 року від Великої Британії та Франції, чиї ракети Storm Shadow і Scalp EG можуть вражати цілі на відстані понад 250 кілометрів. Київ періодично завдає ними ударів по тилах російської армії на окупованих територіях, включно з Кримом, але жодного разу - по визнаній у світі території РФ. Це - частина гарантій, наданих Україною Заходу. Але Берліну, судячи з усього, цього замало.
"Мені здається, що канцлер Шольц надасть Україні Taurus тільки тоді, коли США дадуть аналогічну зброю - ATACMS з унітарними боєголовками і високою дальністю", - сказав у бесіді з DW експерт Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе (Nico Lange). Він сподівається, що це рішення "скоро" ухвалять у Берліні та Вашингтоні. Рік тому Німеччина погодилася передати Україні сучасні танки тільки після аналогічного рішення Сполучених Штатів. Восени 2023 року США передали Україні ракети ATACMS з касетними боєголовками і дальністю близько 160 кілометрів. У таких самих ракет з унітарними боєголовками дальність майже вдвічі більша.
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Одна з особливостей ракет Taurus - вважається, що вони ідеально підходять для руйнування бункерів і мостів, наприклад, Кримського. Але, схоже, Кримський міст - виняток. Більша його частина на законній території України, але ЗСУ не б'ють по ньому західною зброєю.
Від самого початку російського вторгнення Захід обумовлював, що його зброю не застосують на визнаній у світі російській території. Київ тримав слово. Чи то удари безпілотниками по Москві, відповідальність за які Київ офіційно на себе не взяв, чи то атака морськими дронами кораблів у Новоросійську - Україна, очевидно, використовувала свої розробки. Те саме стосується і недавніх ударів ЗСУ по цілях у Бєлгороді.
Західна бронетехніка в Бєлгородській області
Із західними озброєннями на території РФ було лише кілька ймовірних інцидентів. Так, 13 травня 2023 року з'явилися повідомлення в російських і українських джерелах, що в Брянській області на кордоні з Україною було збито російську бойову авіагрупу - приблизно чотири літаки і вертольоти. Звучали припущення, що ЗСУ могли використовувати американський комплекс ППО Patriot.
Приблизно тоді ж, напередодні літнього українського контрнаступу, в Бєлгородську область зайшли з території України групи громадян Росії, які воюють на боці Києва, зі збройних формувань "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус". Як можна було побачити на фотографіях, поширених пізніше російським міноборони, вони використовували західну зброю і легку західну бронетехніку, що викликало критику з боку партнерів України. Більше таких гучних випадків не було.
Головкомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний неодноразово заявляв, що для перемоги Україні важливо завдавати ударів по території Росії. "На війні можна і необхідно вбивати ворога на його території", - сказав Залужний у липні 2023 року в інтерв'ю Washington Post. Він додав, що якщо партнери України "бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі своєї".
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Захід не хоче "провокувати" Росію?
Наскільки обмеження Заходу стримують Україну? "Якби Україна могла бити (західними. - Ред.) ракетами по Бєлгородській області, це б не дуже допомогло, - сказав DW київський військовий експерт Сергій Грабський. - Засоби ураження, які передають, ефективніші проти тактичних об'єктів, які перебувають у зоні досяжності переважно на (окупованій. - Ред.) території України". За його словами, західних ракет "критично мало, щоб розпорошувати їх, завдаючи ударів, які нічого не можуть змінити на полі бою". Якби таких ракет були сотні, а не десятки, тоді ситуація була б іншою, вважає Грабський.
Статут ООН дає Україні право захищатися
Чи може Україна звинувачувати Захід у тому, що, обмеживши дію своєї зброї територією України, він несе частку відповідальності за невдалий контрнаступ ЗСУ? Полковник Маркус Райснер (Markus Reisner), історик, офіцер служби Генштабу австрійської армії, у бесіді з DW вказав на непрямі обмеження. "Передаються не всі військові інструменти, які є в наявності. Але забивати цвяхи без молотка важко", - каже Райснер. За його словами, "страх багатьох західних країн часто ґрунтується на чистому егоїзмі", бажанні повернути "колишнє життя" і знову "вести бізнес із Росією". Експерт упевнений, що "це в минулому".
Райснер нагадав про Статут ООН, який дає Україні право захищатися від нападу Росії. За його словами, ЗСУ давно проводять спецоперації на території Росії, а удари безпілотниками, швидше, покликані показати російському населенню, що "війна не десь там далеко". Райснер визнав, що уникнути жертв серед мирного населення в міських умовах складно, але наслідки дій України щодо Росії несумірні з тим, що робить сама Росія.
"Росіяни за кілька днів завдали понад 500 ударів ракетами і дронами, - каже Райснер. - Як відреагував Захід? Кілька сухих фраз і заяв про наміри".