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"Крабова пастка": у Криму атакували керівництво флоту РФ

Аліна Коломієць | Віолетта Чайковська
23 вересня 2023 р.

Україна вдарила по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі 22 вересня під час наради керівництва. ГУР заявляє, що є дев'ятеро загиблих і 16 поранених, серед яких - генерали.

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Україна підтвердила удар по штабу командування ЧФ РФ в окупованому Севастополі
Дим над штабом Чорноморського флоту РФ у Севастополі після українського ракетного удару 22 вересня.Фото: Sergei Malgavko/Tass/picture alliance

Україна завдала 22 вересня ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ в анексованому Криму під час проведення наради його керівного складу. Про це заявили Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України (ЗСУ) зранку в суботу, 23 вересня.

"Зухвала та кропітка робота ССО дозволила "вчасно та точно" вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту РФ у тимчасово окупованому місті Севастополь. Дані було передано Повітряним силам для нанесення ураження", - йдеться в повідомленні.

Напередодні Повітряні сили ЗСУ повідомили британському виданню Sky News, що для удару були використані ракети Storm Shadow, передані Україні Великобританією.

Операція "Крабова пастка"

Операція називалась "Крабовая ловушка" ("Крабова пастка"). 

"Деталі проведення-стануть відомі, коли це буде можливо, а результат - десятки загиблих та поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту", - кажуть в ССО. 

Розвідка: генерали РФ - у важкому стані

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов заявив у суботу, що внаслідок атаки загинули щонайменше дев'ятеро осіб, поранені - 16, серед яких є генерали. 

"Серед поранених - командувач угруповання (окупаційних військ на Запорізькому напрямку) генерал-полковник (Олександр) Романчук, в дуже важкому стані. Начальник штабу (командир 200-ї окремої мотострілецької бригади берегових військ Північного флоту РФ) генерал-лейтенант (Олег) Цеков, перебуває без свідомості", - сказав Буданов "Голосу Америки".

Крім того, за його словами, є постраждалі військові, які не є працівниками штабу, а, наприклад, несуть службу чи займаються охороною. Їхня кількість ще встановлюється.

Водночас Буданов не підтвердив повідомлень про ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова. Інформації про його стан ГУР наразі не має.

Нагадаємо, що міноборони РФ визнало загибель одного військового внаслідок атаки, втім потім уточнило, що він "пропав безвісти".

Кримський міст після нічних вибухів

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Україна підтвердила удар по штабу командування ЧФ РФ в окупованому Севастополі

"Крабова пастка": у Криму атакували керівництво флоту РФ

Конфлікти23 вересня 2023 р.
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