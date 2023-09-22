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Україна підтвердила удар по штабу Чорноморського флоту РФ

Дар'я Нинько
22 вересня 2023 р.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ офіційно повідомило про успішний удар по штабу командування Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Росією Севастополі.

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Штаб командування Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі
Штаб командування Чорноморського флоту РФ в окупованому СевастополіФото: Alexei Malashenko/TASS/dpa/picture alliance

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України (ЗСУ) офіційно підтвердило, що Сили оборони України у п'ятницю, 22 вересня, близько 12:00 завдали успішного удару по штабу командування Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Росією Севастополі.

Перед цим командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук на тлі повідомлень про атаку на штаб ЧФ РФ подякував українським льотчикам. "Ми ж обіцяли, що "далі буде...". Тож поки окупанти оговтуються в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги, вкотре подякую льотчикам Повітряних сил!", - написав він у Telegram.

Міністерство оборони РФ спочатку заявило, що протиповітряна оборона знищила одну українську авіаційну керовану ракету та два дрони літакового типу, а через три години - що збили п'ять ракет. Там повідомили, що внаслідок атаки загинув один військовий, а пізніше уточнили, що він "не загинув, а пропав безвісти".

Атаки України на російські об'єкти в анексованому Криму

За останні тижні Україна провела низку успішних атак на російські об'єкти в Криму та акваторії Чорного моря. Так, напередодні у управлінні стратегічних комунікацій повідомили про  успішний удар по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля Верхньосадового поблизу Севастополя. Низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в Службі безпеки України (СБУ) написали, що це була спільна спеціальна операція СБУ, Повітряних сил і Військово-морських сил (ВМС) ЗСУ, а військова база була розбита ракетами, які точно влучили в ціль. Повідомлялось, що російські генерали визначили цю базу своїм запасним командним пунктом, щоб їх не дістали за основним місцем дислокації.

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Окрім того, 21 вересня агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело у СБУ повідомила, що спецслужба та ЗСУ днями завдали удару по секретній базі військ РФ у окупованому Мелітополі Запорізької області.

За словами співрозмовника агентства, унаслідок цього ракетного удару поранень зазнали командувач 58-ї армії РФ, що воює на запорізькому напрямку, а також начальник штабу, ще близько десяти російських офіцерів загинули.

Також в ніч на 21 вересня українські сили завдали удару по військовому аеродрому РФ поблизу міста Саки в окупованому Криму. За даними джерел українських ЗМІ в СБУ, на аеродромі було щонайменше 12 російських бойових літаків (Су-24 і Су-30),  переносний зенітний ракетний комплекс (ПЗРК) "Панцирь" та база підготовки операторів дронів Mojaher (які використовують і для координації повітряних атак, і як ударні безпілотники). Удари влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень російській техніці.

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Штаб командування Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі

Україна підтвердила удар по штабу Чорноморського флоту РФ

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