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Удар по штабу Чорноморського флоту в Криму: РФ визнає втрати

Аліна Коломієць | Віолетта Чайковська
22 вересня 2023 р.

Штаб Чорноморського флоту в Севастополі атакували ракети. Міноборони Росії визнало загибель одного військового, а потім сказало, що він пропав безвісти. Командувач Повітряних сил ЗСУ нагадав: "Ми обіцяли, що далі буде".

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Чорноморський флот РФ у Севастополі
Чорноморський флот РФ у Севастополі (фото з архіву)Фото: ITAR-TASS/IMAGO

Окупаційний "губернатор" Севастополя в анексованому Росією Криму Михайло Развожаєв заявив у п'ятницю, 22 вересня, про ракетну атаку на штаб Чорноморського флоту РФ.

"По штабу флоту вороги завдали ракетного удару. Біля театру Луначарського впав уламок. Велике прохання при виявленні подібних елементів - не підходити і дзвонити в 112. На місце виїхали всі оперативні служби. Інформація про постраждалих уточнюється. Прошу зберігати спокій. І не викладати фото та відео", - написав він у Telegram.

За його словами, на місці спалахнула пожежа, "дороги перекриті, триває низка спеціальних заходів". Він попросив жителів не виїжджати в центр міста. Російське державне пропагандистське агентство ТАСС пише, що уламки розкидані на сотні метрів, а до місця удару поїхала велика кількість швидких. 

Міністерство оборони РФ заявило зранку, що протиповітряна оборона знищила одну українську авіаційну керовану ракету та два дрони літакового типу, а через три години - що збили п'ять ракет. Там повідомили, що внаслідок атаки загинув один військовий, а пізніше уточнили, що він "не загинув, а пропав безвісти".

Командувач Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Микола Олещук на тлі новин про атаку "подякував льотчикам" і написав: "Ми ж обіцяли, що далі буде". 

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Удар по командному пункту Чорноморського флоту РФ

Напередодні центр стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ заявив, що 20 вересня завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя.

Низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в Службі безпеки України (СБУ) написали, що це була спільна спеціальна операція СБУ, Повітряних сил і Військово-морських сил (ВМС) ЗСУ, а військова база була розбита ракетами, які точно влучили в ціль. 

Повідомлялось, що російські генерали визначили цю базу своїм запасним командним пунктом, щоб їх не дістали за основним місцем дислокації. Удару завдали після того, як СБУ верифікувала дані, що у військовій частині дійсно перебувають командири російського флоту. Внаслідок атаки вразили не лише особовий склад військ РФ, а й дорогі військові системи, що перебували на цій базі.

Активізація атак по військових об'єктах РФ у Криму

За останні тижні Україна провела низку успішних атак на російські об'єкти в Криму та акваторії Чорного моря.

Зокрема, 21 вересня нанесли удар по військовому аеродрому "Саки". В СБУ неофіційно кажуть, що на аеродромі були пошкоджені щонайменше 12 російських бойових літаків (Су-24 і Су-30), переносний зенітний ракетний комплекс (ПЗРК) "Панцирь" і база підготовки операторів дронів Mojaher (які використовують і для координації повітряних атак, і як ударні безпілотники).

14 вересня український дрон "Морський малюк" підбив російський ракетний корабель неподалік входу в Севастопольську бухту. Цього ж дня уразили російський зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф" у районі Євпаторії та завдали удару по двох російських військових патрульних кораблях типу "Василь Биков" у південно-західній частині Чорного моря.

13 вересня внаслідок атаки на Севастополь був повністю зруйнований великий десантний корабель "Мінськ" і виведений з ладу на тривалий строк або знищений підводний човен "Ростов-на-Дону". Тоді ж у Чорному морі потопили "Тунець" - російський патрульний катер.

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