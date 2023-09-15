Україна підбила "Малюком" російський ракетний корабель

Український дрон "Морський малюк" влучив у ракетний корабель РФ "Самум" біля входу в Севастопольську бухту, пишуть українські ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ.

Український дрон "Морський малюк" (Sea baby) підбив російський ракетний корабель "Самум" неподалік входу в Севастопольську бухту в анексованому Росією Криму, повідомляє в п'ятницю, 15 вересня, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в Службі безпеки України (СБУ).

Це сталося напередодні - 14 вересня. "Морський малюк" влучив у задню праву частину рашистського судна, завдавши значних пошкоджень. Корабель втратив хід. Росіянам довелося відбуксирувати "Самум" на ремонт з великим диферентом на корму і креном на правий борт", - цитує державна інформаційна агенція "Укрінформ" співрозмовника.

Для цієї атаки СБУ використала експериментальний зразок морського дрона, який здатен працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Під час спецоперації висота хвиль сягала 1,5-2 метри.

Вперше дрон "Морський малюк" СБУ представила у середині серпня як власну технічну розробку. За словами глави спецслужби Василя Малюка, саме ними атакували Кримський міст у липні 2023 року, а також російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і нафтовий танкер SIG.

Зауважимо, що в міністерстві оборони РФ вчора заявляли про безуспішну атаку морського безекіпажного катера на "Самум".

Атаки на Крим: знищені кораблі та системи ППО

За останні кілька днів Україна провела низку успішних атак на російські об'єкти в Криму та акваторії Чорного моря.

14 вересня Збройні сили України (ЗСУ) вразили російський зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф" у районі Євпаторії, а також завдали удару по двох російських військових патрульних кораблях типу "Василь Биков" у південно-західній частині Чорного моря, завдавши їм пошкоджень.

13 вересня внаслідок атаки на Севастополь був повністю зруйнований великий десантний корабель "Мінськ" і виведений з ладу на тривалий строк або знищений підводний човен "Ростов-на-Дону".

Того ж дня Сили оборони України потопили російський патрульний катер "Тунець" у Чорному морі.