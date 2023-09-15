  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

Україна підбила "Малюком" російський ракетний корабель

Анастасія Шепелева
15 вересня 2023 р.

Український дрон "Морський малюк" влучив у ракетний корабель РФ "Самум" біля входу в Севастопольську бухту, пишуть українські ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ.

https://p.dw.com/p/4WOfi
Російський корабель "Дагестан"
Російський корабель "Дагестан" (символічне фото)Фото: Tass/imago images

Український дрон "Морський малюк" (Sea baby) підбив російський ракетний корабель "Самум" неподалік входу в Севастопольську бухту в анексованому Росією Криму, повідомляє в п'ятницю, 15 вересня, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в Службі безпеки України (СБУ).

Це сталося напередодні - 14 вересня. "Морський малюк" влучив у задню праву частину рашистського судна, завдавши значних пошкоджень. Корабель втратив хід. Росіянам довелося відбуксирувати "Самум" на ремонт з великим диферентом на корму і креном на правий борт", - цитує державна інформаційна агенція "Укрінформ" співрозмовника.

Для цієї атаки СБУ використала експериментальний зразок морського дрона, який здатен працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Під час спецоперації висота хвиль сягала 1,5-2 метри.

Вперше дрон "Морський малюк" СБУ представила у середині серпня як власну технічну розробку. За словами глави спецслужби Василя Малюка, саме ними атакували Кримський міст у липні 2023 року, а також російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і нафтовий танкер SIG.

Зауважимо, що в міністерстві оборони РФ вчора заявляли про безуспішну атаку морського безекіпажного катера на "Самум".

Атаки на Крим: знищені кораблі та системи ППО

За останні кілька днів Україна провела низку успішних атак на російські об'єкти в Криму та акваторії Чорного моря.

14 вересня Збройні сили України (ЗСУ) вразили російський зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф" у районі Євпаторії, а також завдали удару по двох російських військових патрульних кораблях типу "Василь Биков" у південно-західній частині Чорного моря, завдавши їм пошкоджень.

13 вересня внаслідок атаки на Севастополь був повністю зруйнований великий десантний корабель "Мінськ" і виведений з ладу на тривалий строк або знищений підводний човен "Ростов-на-Дону". 

Того ж дня Сили оборони України потопили російський патрульний катер "Тунець" у Чорному морі.  

Росія готує "бойових" дельфінів для захисту свого флоту?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Російський корабель "Дагестан"

Україна підбила "Малюком" російський ракетний корабель

Конфлікти15 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Відбудова на Чернігівщині після бойових дій (фото з архіву)

Суперечка навколо "військового" ПДФО. Кому дістануться гроші

Суперечка навколо "військового" ПДФО. Кому дістануться гроші

Політика14 вересня 2023 р.
Віталій Кличко та Кай Веґнер, Берлін

В українських міст стає дедалі більше партнерів у Німеччині

В українських міст стає дедалі більше партнерів у Німеччині

Політика14 вересня 2023 р.
external

Сувальський коридор - "ахіллесова п'ята" НАТО

Сувальський коридор - "ахіллесова п'ята" НАТО

Конфлікти14 вересня 2023 р.02:20 хв.
Посол України у ФРН Олексій Макеєв

Нетребко відповідальна за війну - посол України у ФРН

Нетребко відповідальна за війну - посол України у ФРН

Культура14 вересня 2023 р.
external

Як українці створюють зброю для ЗСУ

Як українці створюють зброю для ЗСУ

Конфлікти14 вересня 2023 р.15:01 хв.
І після президентських правок в законі щодо відновлення е-декларування можуть зберегтися шпарини, які дозволятимуть приховувати статки, застерігають критики

Е-декларування: ризики залишаються в дрібницях?

Е-декларування: ризики залишаються в дрібницях?

Корупція13 вересня 2023 р.
На головну сторінку