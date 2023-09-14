Атака на Євпаторію: ЗСУ знищили російський "Тріумф"
Під час атаки на анексований Росією Крим вранці в четвер, 14 вересня, Збройні сили України (ЗСУ) вразили поблизу Євпаторії місце розташування російських ракетних комплексів класу "земля-повітря", повідомило у Facebook управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.
За даними групи розслідувачів OSINTtechnical, імовірно, був уражений зенітний ракетний комплекс (ЗРК) С-400 "Тріумф".
Комбінована атака ракетами і дронами
Цю інформацію також підтвердили джерела видання "Українська правда" (УП) у Службі безпеки України (СБУ). За їхніми словами, в рамках спільної операції з Військово-морськими силами (ВМС) були задіяні безпілотники та ракети "Нептун".
Спочатку дрони вразили радари та антени комплексу. Після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пускових комплексах "Тріумфу".
За даними УП, вартість враженого ЗРК становить 1,2 мільярда доларів.
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Інформацію про знищення російської системи протиповітряної оборони (ППО) підтверджують і джерела міжнародної агенції Reuters в українській розвідці.
Напередодні внаслідок атаки на Севастополь був повністю зруйнований великий десантний корабель "Мінськ" та виведений з ладу на тривалий строк або знищений підводний човен "Ростов-на-Дону". Також вчора сили оборони України потопили в Чорному морі російський патрульний катер "Тунець".