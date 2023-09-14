РФ заявила про збиття 11 дронів над окупованим Кримом

Вночі в районі Євпаторії в окупованому Криму лунали потужні вибухи. За даними місцевих, там розташована військова база окупантів. У міноборони РФ заявили про збиття 11 БпЛА над Кримом.

В ніч на четвер, 14 вересня, в районі села Уютне неподалік Євпаторії пролунало кілька потужних вибухів, повідомляє "Суспільне" із посиланням на місцевих мешканців. За їхніми даними, в районі вибуху розміщена військова база російських окупантів.

Вже зранку у міністерстві оборони РФ заявили про збиття ППО 11 безпілотників над Кримом. Водночас там стверджують, що знищили п'ять безекіпажних катерів під час спроби атаки на патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергій Котов" в акваторії Чорного моря.

Reuters: Під Євпаторією знищена система ППО

Як пише Reuters із посиланням на джерело в українській розвідці, внаслідок атаки дронів в районі Євпаторії зруйнована російська система протиповітряної оборони.

Напередодні, 13 вересня, Сили оборони України потопили в Чорному морі російський патрульний катер "Тунець".Також внаслідок атаки на Севастополь в ніч на 13 вересня був повністю зруйнований десантний корабель класу "Мінськ" та виведений з ладу на тривалий строк або знищений підводний човен "Ростов-на-Дону".

Ракетний удар по Севастополю навели місцеві

Як повідомили у військовому русі українців та кримських татар "АТЕШ", ракетний удар по флоту РФ в Севастополі навели його агенти та місцеві мешканці.

"Були задіяні агенти з різних сфер: цивільні, військовослужбовці Чорноморського флоту РФ і працівники ремонтного заводу (на ньому проходив заключний етап ремонту однієї з цілей). Наслідками роботи в кінцевому підсумку стало те, що великий десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону" успішно уражені", - розповіли в "АТЕШІ".