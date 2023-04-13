У Чехії продають модель "Нептуна", який потопив "Москву"

Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" виставила на продаж модель українського ракетного комплексу "Нептун", за допомогою якого минулого року потопили крейсер "Москва". Про це у четвер, 13 квітня, повідомляється у Twitter проєкту.

"Сьогодні виповнився рівно рік відтоді, як українські протикорабельні ракети "Нептун" влучили в російський крейсер "Москва". Макет цієї зброї нам передав на початку січня президент Петр Павел. Знаючи, що колись ми виставимо його на аукціон. Цей час настав", - йдеться у повідомленні.

Отримані кошти організатори планують спрямувати на відновлення критичної інфраструктури в Україні.

Ініціатива "Подарунок для Путіна раніше зібрала кошти на модернізований танк T-72, реактивну систему залпового вогню RM-70 і безпілотники для потреб України, а також фінансує навчання українських військовослужбовців.

Резніков: "Москва" стане локацією для дайверів

Міністр оборони України Олексій Резніков у річницю потоплення крейсера написав у Facebook: "Після нашої перемоги "Москва" стане однією з найпопулярніших локацій для дайверів. А туристи зі всього світу будуть в українському Криму піднімати келихи фантастичного кримського вина під хороший тост - "за російський воєнний флот - до дна!"

13 квітня 2022 року Україна атакувала флагман Чорноморського флоту РФ - крейсер "Москва" - ракетами "Нептун", внаслідок чого корабель затонув. У Кремлі заперечували причетність Києва до затоплення крейсера і заявляли про детонацію боєзапасу та потоплення під час буксування. Офіційно невідомо, скільки людей перебували на борту та скільки з них загинули. Міністерство оборони РФ повідомляло, що внаслідок "пожежі" загинув один член екіпажу та ще 27 зникли безвісти, натомість російські ЗМІ писали з посиланням на родичів матросів про загибель близько 40 людей та ще сотню поранених. Чисельність екіпажу крейсера, за офіційними даними, у різні роки варіювалася від 400 до 500 людей.

У ході російського вторгнення в Україну крейсер брав участь в атаці на острів Зміїний на Одещині. Саме на пропозицію "Москви" здатися "російському воєнному кораблю" пролунала фраза "Русскій воєнний корабль, іді *****!", що стала крилатою.

Читайте також: У США випустили колекційну монету на честь опору українців РФ на Зміїному