Крейсер "Москва у 2015 роціФото: Zhang Jiye/Xinhua/picture alliance
СуспільствоУкраїна
У Чехії продають модель "Нептуна", який потопив "Москву"
Ольга Журавльова
56 хв. тому
Чехи продають на аукціоні подаровану президентом Петром Павелом модель українського ракетного комплексу "Нептун", який вразив флагманський крейсер РФ "Москва". Кошти спрямують на відновлення інфраструктури України.
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Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" виставила на продаж модель українського ракетного комплексу "Нептун", за допомогою якого минулого року потопили крейсер "Москва". Про це у четвер, 13 квітня, повідомляється у Twitter проєкту.
"Сьогодні виповнився рівно рік відтоді, як українські протикорабельні ракети "Нептун" влучили в російський крейсер "Москва". Макет цієї зброї нам передав на початку січня президент Петр Павел. Знаючи, що колись ми виставимо його на аукціон. Цей час настав", - йдеться у повідомленні.
Отримані кошти організатори планують спрямувати на відновлення критичної інфраструктури в Україні.
Ініціатива "Подарунок для Путіна раніше зібрала кошти на модернізований танк T-72, реактивну систему залпового вогню RM-70 і безпілотники для потреб України, а також фінансує навчання українських військовослужбовців.
Резніков: "Москва" стане локацією для дайверів
Міністр оборони України Олексій Резніков у річницю потоплення крейсера написав у Facebook: "Після нашої перемоги "Москва" стане однією з найпопулярніших локацій для дайверів. А туристи зі всього світу будуть в українському Криму піднімати келихи фантастичного кримського вина під хороший тост - "за російський воєнний флот - до дна!"
13 квітня 2022 року Україна атакувала флагман Чорноморського флоту РФ - крейсер "Москва" - ракетами "Нептун", внаслідок чого корабель затонув. У Кремлі заперечували причетність Києва до затоплення крейсера і заявляли про детонацію боєзапасу та потоплення під час буксування. Офіційно невідомо, скільки людей перебували на борту та скільки з них загинули. Міністерство оборони РФ повідомляло, що внаслідок "пожежі" загинув один член екіпажу та ще 27 зникли безвісти, натомість російські ЗМІ писали з посиланням на родичів матросів про загибель близько 40 людей та ще сотню поранених. Чисельність екіпажу крейсера, за офіційними даними, у різні роки варіювалася від 400 до 500 людей.
У ході російського вторгнення в Україну крейсер брав участь в атаці на острів Зміїний на Одещині. Саме на пропозицію "Москви" здатися "російському воєнному кораблю" пролунала фраза "Русскій воєнний корабль, іді *****!", що стала крилатою.