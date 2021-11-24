Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Аукціон

Аукціон - публічний продаж товарів, коли покупці змагаються між собою за право на придбання об’єкту. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "аукціон".

Аукціон представляє собою відкриту торгівлю товарами, цінними паперами, мистецькими виборами, що здійснюється за певними правилами. Особливістю всіх аукціонів полягає в тому, що потенційні покупці змагаються за собою за право придбати виставлений на продаж об’єкт. Як правило, йдеться про те, хто запропонує найвищу ціну. Найбільшими аукціонними домами вважаються "Крістіс" (Christie’s) та "Сотбіс" (Sotheby's). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

За рукопис Ейнштейна заплатили 11,6 мільйона євро

За рукопис Ейнштейна заплатили 11,6 мільйона євро 24.11.2021

На аукціоні Christie's у Парижі манускрипт, у якому Альберт Ейнштейн розробляв свою теорію відносності, пішов з молотка за 11,6 мільйона євро. Таких рукописів у світі збереглося лише два.
Ринок NFT: до чого призвів експеримент DW з продажу токена?

Ринок NFT: до чого призвів експеримент DW з продажу токена? 19.11.2021

DW виставила на аукціон цифрові права на відеоролик, аби дослідити новий ринок NFT - невзаємозамінних токенів. Нині аукціон завершено, тож можна підбити підсумки.
DW виставила на аукціон NFT-токени на підтримку свободи преси

DW виставила на аукціон NFT-токени на підтримку свободи преси 17.11.2021

Чи можна розповідати про нові розробки в галузі фінансових технологій і водночас збирати гроші на благодійність? DW спробувала й виставила на аукціон свій NFT-токен.

"Укрпошта" виставила на продаж свій ретроавтопарк (15.10.2021) 15.10.2021

"Укрпошта" влаштувала розпродаж свого автопарку. Йдеться про автівки, які вже десятиріччям простоюють просто неба у багатьох містах України. DW з’ясовувала, чи є серед ретроавтомобілів справжні скарби.

Продавати чорноземи зараз не треба - німецький фермер в Україні про земельну реформу (13.07.2021)  13.07.2021

Німецький фермер Йоганн Венцль майже 20 років успішно веде аграрний бізнес на чорноземах в Україні. Попри відкриття ринку землі, він не радить селянам продавати свої паї. Репортаж DW з села Роги на Черкащині. 
У США золоту монету 1933 року продали за рекордні 18,9 мільйона доларів

У США золоту монету 1933 року продали за рекордні 18,9 мільйона доларів 08.06.2021

У США золота монета, викарбувана за часів президента Франкліна Рузвельта, продана за рекордні майже 19 мільйонів доларів. Її новий власник поки невідомий.

Голова ФДМ про приватизацію: Припинити сидіти на яйцях, які не можна доглянути

Голова ФДМ про приватизацію: Припинити сидіти на яйцях, які не можна доглянути 23.03.2021

Верховна Рада незабаром має розблокувати "велику приватизацію" в Україні. Про те, які підприємства першими виставлять на аукціон, та про реформи Фонду держмайна України DW поговорила з його головою Дмитром Сенниченком.
Побачення з Мона Лізою: Лувр отримав на аукціоні 2,3 мільйона євро

Побачення з "Мона Лізою": Лувр отримав на аукціоні 2,3 мільйона євро 17.12.2020

За можливість перебувати при щорічному огляді "Мони Лізи" невідомий заплатив паризькому музею 80 тисяч євро. Паризький Лувр провів аукціон з незвичайними лотами.

Полотно Бенксі пішло з молотка за 7,5 мільйона фунтів

Полотно Бенксі пішло з молотка за 7,5 мільйона фунтів 22.10.2020

Торги тривали всього вісім хвилин. Попередньо іронічну картину "Покажи мені Моне" оцінювали у 3,5 мільйона фунтів.
Фонд держмайна повідомив про завершення приватизації готелю Дніпро

Фонд держмайна повідомив про завершення приватизації готелю "Дніпро" 15.09.2020

14 вересня до державного бюджету надійшли понад 1,1 мільярда гривень від приватизації готелю "Дніпро", аукціон щодо якого було проведено 15 липня. Переможець виконав усі вимоги, повідомив Фонд держмайна України.

Велика приватизація: Україна шукає інвесторів для державного майна (13.02.2020) 13.02.2020

Україна виставляє на продаж 500 об'єктів малої приватизації і понад 20 великих підприємств. Так уряд планує позбутися збиткових активів, поповнити бюджет на 12 мільярдів гривень і знизити рівень корупції. Яке саме майно, коли, кому та на яких умовах продаватимуть?
Чому ліванський мільйонер подарував речі Гітлера Ізраїлю

Чому ліванський мільйонер подарував речі Гітлера Ізраїлю 10.12.2019

Бізнесмен з Лівану Абдалла Шатіла придбав на аукціоні артефакти, які належали Гітлеру, - і подарував їх Ізраїлю. В інтерв'ю DW він пояснює, чому це зробив.
Газ, шантаж і неминучість: підготовка до переговорів у Брюсселі

Газ, шантаж і неминучість: підготовка до переговорів у Брюсселі 17.09.2019

Бронювання "Газпромом" потужностей в українській ГТС на короткостроковий період через аукціон можливі, але тільки на основі контракту. Київ готується до газових переговорів в Брюсселі і просить його не шантажувати.

ФРН: 5G-частоти продані за 6,6 мільярда євро

ФРН: 5G-частоти продані за 6,6 мільярда євро 12.06.2019

Очікувалось, що від продажу на аукціоні частот для надшвидкого мобільного інтернету надійде від 3 до 5 мільярдів євро. Уряд ФРН використає кошти на дигіталізацію.
Найдорожчі твори мистецтва (фотогалерея)

Найдорожчі твори мистецтва (фотогалерея) 15.05.2019

Ціни на твори мистецтва, продані на аукціонах, нерідко сягають захмарних висот. Останній приклад - картина Моне "Копиці сіна", яку продали за 110 мільйонів доларів США. Хто дорожче? Дивіться у фотодобірці DW.
Найдорожчі твори мистецтва

Найдорожчі твори мистецтва 15.05.2019

Ціни на твори мистецтва, продані на аукціонах, нерідко сягають захмарних висот. Останній приклад - картина Моне "Копиці сіна", яку продали за 110 мільйонів доларів США. Хто дорожче? Дивіться у фотодобірці DW.
Інші статті