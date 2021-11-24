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Аукціон - публічний продаж товарів, коли покупці змагаються між собою за право на придбання об’єкту. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "аукціон".
Аукціон представляє собою відкриту торгівлю товарами, цінними паперами, мистецькими виборами, що здійснюється за певними правилами. Особливістю всіх аукціонів полягає в тому, що потенційні покупці змагаються за собою за право придбати виставлений на продаж об’єкт. Як правило, йдеться про те, хто запропонує найвищу ціну. Найбільшими аукціонними домами вважаються "Крістіс" (Christie’s) та "Сотбіс" (Sotheby's). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Німецький фермер Йоганн Венцль майже 20 років успішно веде аграрний бізнес на чорноземах в Україні. Попри відкриття ринку землі, він не радить селянам продавати свої паї. Репортаж DW з села Роги на Черкащині.
Верховна Рада незабаром має розблокувати "велику приватизацію" в Україні. Про те, які підприємства першими виставлять на аукціон, та про реформи Фонду держмайна України DW поговорила з його головою Дмитром Сенниченком.
Україна виставляє на продаж 500 об'єктів малої приватизації і понад 20 великих підприємств. Так уряд планує позбутися збиткових активів, поповнити бюджет на 12 мільярдів гривень і знизити рівень корупції. Яке саме майно, коли, кому та на яких умовах продаватимуть?