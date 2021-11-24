Аукціон - публічний продаж товарів, коли покупці змагаються між собою за право на придбання об’єкту. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "аукціон".

Аукціон представляє собою відкриту торгівлю товарами, цінними паперами, мистецькими виборами, що здійснюється за певними правилами. Особливістю всіх аукціонів полягає в тому, що потенційні покупці змагаються за собою за право придбати виставлений на продаж об’єкт. Як правило, йдеться про те, хто запропонує найвищу ціну. Найбільшими аукціонними домами вважаються "Крістіс" (Christie’s) та "Сотбіс" (Sotheby's). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.