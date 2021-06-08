У США золоту монету 1933 року продали за рекордні 18,9 мільйона доларів

Золота монета номіналом у 20 доларів США була продана на аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку у вівторок, 8 червня, за рекордну суму в 18,9 мільйона доларів. Монета "Подвійний орел" належить до останніх золотих грошових знаків, які були допущені до обігу в Сполучених Штатах Америки. На її лицьовому боці зображена богиня Свободи, а на реверсі - білоголовий орлан, що є національним символом США.

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Цей екземпляр випустили у 1933 році, він ніколи не перебував у обігу, адже США за часів президента Франкліна Рузвельта відмовилися від золотого стандарту. Виготовлені монети мали бути переплавлені, проте кілька штук вціліли, зазначає інформагенція AFP.

З 2002 року монетою володів американський дизайнер взуття Стюарт Вайцман, який купив її за 7,6 мільйона доларів. На момент придбання ця сума теж була рекордною.

Ім'я нового власника монети поки невідоме.