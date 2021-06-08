У США золоту монету 1933 року продали за рекордні 18,9 мільйона доларів
У США золота монета, викарбувана за часів президента Франкліна Рузвельта, продана за рекордні майже 19 мільйонів доларів. Її новий власник поки невідомий.
Монета "Подвійний орел" - найдорожча у світі
Золота монета номіналом у 20 доларів США була продана на аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку у вівторок, 8 червня, за рекордну суму в 18,9 мільйона доларів. Монета "Подвійний орел" належить до останніх золотих грошових знаків, які були допущені до обігу в Сполучених Штатах Америки. На її лицьовому боці зображена богиня Свободи, а на реверсі - білоголовий орлан, що є національним символом США.
Цей екземпляр випустили у 1933 році, він ніколи не перебував у обігу, адже США за часів президента Франкліна Рузвельта відмовилися від золотого стандарту. Виготовлені монети мали бути переплавлені, проте кілька штук вціліли, зазначає інформагенція AFP.
З 2002 року монетою володів американський дизайнер взуття Стюарт Вайцман, який купив її за 7,6 мільйона доларів. На момент придбання ця сума теж була рекордною.
Ім'я нового власника монети поки невідоме.
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Кашкет "Мертвої голови"
Кашкет офіцера батальйону СС "Totenkopf" ("Мертва голова"), що відповідав за охорону концтаборів. Лот оцінюється у 8 - 12 тисяч доларів.
Продано! Артефакти "Третього рейху" виставлено на аукціон
Фотоальбом Гітлера
Альбом з фотографіями "фюрера" та його племінниці Гелі Раубаль подарував йому особистий фотограф Гайнрих Гофман.
Продано! Артефакти "Третього рейху" виставлено на аукціон
Фотоальбом Гітлера
Подарунок було зроблено на честь дня народження Адольфа Гітлера у 1933 році, через 2 роки після самогубства Гелі, котра, як припускають деякі історики, була коханкою "фюрера". Фотоальбом оцінюють у 15 - 20 тисяч доларів США.
Продано! Артефакти "Третього рейху" виставлено на аукціон
Окуляри Гайнриха Гіммлера
Ці окуляри належали райхсфюреру СС Гайнриху Гіммлерові. На дужці оправи паперова записка, на якій написано дитячою рукою "батькові старі окуляри". Напис було зроблено старшою дочкою Гіммлера Ґудрун. Очікують, що вони підуть з молотка за 6 - 8 тисяч доларів.
Продано! Артефакти "Третього рейху" виставлено на аукціон
План дій
На торги виставлено п'ять тактичних карт та документи з планами вторгнення нацистської Німеччини у країни Бенілюксу та Франції, починаючи з 10 травня 1940 року.
Продано! Артефакти "Третього рейху" виставлено на аукціон
Європа без обличчя
Бронзова статуя "Молода Європа" німецького скульптора Арно Брекера, якого вважали "головним скульптором націонал-соціалістів". Для створеного у 1979 році витвору у вигляді людини з головою яструба ("Об'єднана Європа ще не має обличчя", - вважав Брекер) позував олімпійський рекордсмен з плавання Вальтер Куш.
Продано! Артефакти "Третього рейху" виставлено на аукціон
Бюст Гітлера
Бюст Адольфа Гітлера виконано на п’єдесталі з каменю, який заклав особисто "фюрер" під час будівництва першого заводу Volkswagen в Фаллерслебені (нині Вольфсбург) 26 травня 1938 року.
Продано! Артефакти "Третього рейху" виставлено на аукціон
"Дорогі" спогади
У своїх щоденниках Адольф Айхманн згадує втечу з Німеччини та життя в Аргентині, звідки його викрали ізраїльські спецслужби для того, щоб направити на суд в Ізраїль. Майже 300 сторінок тексту розраховують продати за 800 тисяч доларів.
Продано! Артефакти "Третього рейху" виставлено на аукціон
Підпис власноруч
Підпис Гітлера на нагородному листі льотчику-асу люфтваффе Гансу Філіппу, який отримав Лицарський хрест Залізного хреста.