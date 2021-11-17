DW виставила на аукціон NFT-токени на підтримку свободи преси

Зараз не найкращі часи для свободи преси. Певно, це стало однією з причин того, що два журналісти-розслідувачі, Марія Ресса з Філіппін та Дмитро Муратов із Росії, стали лауреатами Нобелівської премії миру за 2021 рік. Таку високу оцінку отримала їхня відданість свободі вираження думок, яка є важливою передумовою стабільної демократії та миру.

За даними організації "Репортери без кордонів", у 2021 році у світі були вбиті понад 30 журналістів. За ґратами зараз перебувають загалом 339 журналістів, а також близько 100 блогерів, громадських журналістів та працівників ЗМІ. Це значно більше, ніж минулого року, який теж свого часу став у цьому сенсі "рекордним".

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Аукціон на підтримку свободи преси

Аби виразити свою повагу нашим колегам по всьому світу, DW підготувала відео зі словосполученням "свобода преси", яке вимовляється 30 мовами, якими мовить медіакомпанія. DW виставила цей ролик на продаж на аукціоні, кошти від якого отримають "Репортери без кордонів".

Приводом для цієї акції стало у тому числі й бажання більше дізнатися про захопливе та багатообіцяюче, але водночас досить дивне явище: відео, яке DW виставляє на аукціон, має так званий NFT.

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NFT (non-fungible token) - невзаємозамінний токен є чимось на кшталт цифрового сертифіката автентичності. За його допомогою цифрові дані, які зазвичай легко копіюються, можна ідентифікувати як оригінали й відрізнити від копій. Підґрунтям для цього є технологія блокчейну, саме на її основі також діють криптовалюти, як-от біткоїн.

Десятки мільйонів доларів

Цьогоріч довкола NFT було багато галасу, тому що деякі оригінали цифрових продуктів продавали за величезні гроші. Наприклад, у березні цифровий колаж американського художника Майка Вінкельманна, відомого під псевдонімом Біпл, продали за суму, еквівалентну 69 мільйонам доларів США.

Це дозволило раніше маловідомому Біплу піднятися на третє місце в рейтингу найдорожчих сучасних художників - після Джеффа Кунса і Девіда Хокні. Лідер світового артринку аукціонний дім Christie's у цьому випадку вперше дозволив проведення NFT-аукціону. Проте більшість NFT виставляють на продаж на спеціалізованих платформах в інтернеті.

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В обігу там теж чимало грошей, які витрачають на купівлю найрізноманітніших оригінальних цифрових продуктів - від автопортрета викривача дій американських спецслужб Едварда Сноудена до відеокліпів спортивних змагань та інтернет-мемів, таких як відео з котиками. Звичайно, трапляються і справжні твори мистецтва. NFT-сторінка газети The New York Times із текстом про феномен цифрового мистецтва зібрала рекордну суму під час продажу.

Профіль DW на аукціонній платформі foundation.app

PressFreedomX30

NFT-токен медіакомпанії DW називається PressFreedomX30 і дає нам можливість дізнатися більше про цю захопливу розробку - яку, можливо, можна порівняти з пробним продажем товару на eBay у 1995 році або з тест-драйвом першого електромобіля Tesla у 2008-му. Якщо ви хочете зробити ставку, вам знадобиться цифровий гаманець із криптовалютою Ether. Взяти участь в аукціоні можна тут:

foundation.app/@DW.com

Торги розпочалися у вівторок, 16 листопада, о 17:00 за середньоєвропейським часом. Триватиме аукціон упродовж 24 годин від першої ставки.

Весь виторг (з вирахуванням комісії аукціонної платформи) піде німецькому представництву "Репортерів без кордонів". Ця міжнародна неурядова організація документує порушення свободи преси в усьому світі та підтримує журналістів, які зазнають переслідувань.