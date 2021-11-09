Українське англомовне видання Kyiv Post припинило роботу

Українське англомовне видання Kyiv Post "на короткий термін" припиняє роботу. Про це власник медіа Аднан Ківан повідомив у понеділок, 8 листопада. Підприємець не пояснив причин такого рішення, проте сказав, що сподівається у майбутньому знову запустити газету, розширивши і покращивши ЗМІ.

Водночас співробітники видання розповідають, що 8 листопада вони, як прийшли на роботу, дізналися про звільнення. "Ми вважаємо, що таким чином власник позбавляється незручних, чесних та принципових журналістів. Для міжнародної спільноти Kyiv Post був основним джерелом новин протягом 26 років", - написала журналістка Ганна Миронюк у Facebook.

Між тим на закриття газети відреагували низка політиків та представників медіа-сфери, які, зокрема, висловили припущення, що у цьому не обійшлося без політичного втручання Офісу президента України Володимира Зеленського.

Там же "неприємно здивовані" звинуваченнями на адресу глави держави щодо сприяння закриттю англомовного видання. "Уявити сучасне медіаполе України без Kyiv Post неможливо. 26 років це видання не тільки знайомило іноземців з нашою країною, а й набуло бездоганної репутації високими стандартами роботи", - заявив прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров. Офіційний Київ сподівається, що "видання продовжить роботу і збереже ту якість і стиль, які ставили його на найвищий щабель серед українських медіа", наголосив прессекретар українського президента.

Як повідомлялось, кілька тижнів тому у профільних журналістських групах поширювались оголошення про запуск україномовного мас-медіа під брендом видання Kyiv Post та набір до нього менеджерів та журналістів.

Англомовна газета Kyiv Post видавалась у Києві з 1995 року. У 2009 році її у засновника Джеда Сандена за 1,1 мільйона доларів придбав британсько-український підприємець Мохаммад Захур. У 2018 році він продав видання Kyiv Post одеському мільйонеру сирійського походження Аднану Ківану за 3,5 мільйона доларів.