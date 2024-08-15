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СуспільствоУкраїна

10 мільйонів для ЗСУ: Ольга Харлан продала олімпійську шаблю

Степан Смишляєв
15 серпня 2024 р.

На гроші, отримані від продажу на аукціоні шаблі, з якою Ольга Харлан здобувала перемоги на Олімпіаді, придбають автоматизовані турелей "ШаБля" для піхоти.

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Ольги Харлан під час двобою за бронзову медаль на Олімпіаді в Парижі
Шаблю фехтувальниці Ольги Харлан, з якою вона виступала на Олімпіаді, продали за 10 мільйонів гривень на аукціоніФото: Andrew Medichini/AP Photo/picture alliance

Шабля фехтувальниці Ольги Харлан, з якою вона виступала на Олімпійських іграх в Парижі, була продана за 10 мільйонів гривень на аукціоні, що відбувся у четвер, 15 серпня, повідомив благодійний фонд телеведучого та волонтера Сергія Притули.

"Дякуємо Ользі за такий цінний артефакт. Ця шабля вже принесла одну перемогу та її ціна скоро принесе перемоги на полі бою. Всі кошти з продажу шаблі будуть направлені на придбання автоматизовані турелей "ШаБля" для піхоти", - зазначили у фонді.

Олімпійські перемоги Харлан в Парижі

На Олімпіаді-2024 Харлан здобула бронзову та золоту медалі. "Бронзу" вона виборола в одиночних змагання, здолавши південнокорейську спорстменку Чой Себін. Ця медаль стала першою для України на цьогорічних Олімпійських іграх.

"Золото" спортсменка виграла в складі жіночої збірної з фехтування на шаблях - також у матчі проти команди з Південної Кореї. Їхня перемога принесла Україні першу золоту медаль на Олімпіаді-2024.

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