10 мільйонів для ЗСУ: Ольга Харлан продала олімпійську шаблю

На гроші, отримані від продажу на аукціоні шаблі, з якою Ольга Харлан здобувала перемоги на Олімпіаді, придбають автоматизовані турелей "ШаБля" для піхоти.

Шабля фехтувальниці Ольги Харлан, з якою вона виступала на Олімпійських іграх в Парижі, була продана за 10 мільйонів гривень на аукціоні, що відбувся у четвер, 15 серпня, повідомив благодійний фонд телеведучого та волонтера Сергія Притули.

"Дякуємо Ользі за такий цінний артефакт. Ця шабля вже принесла одну перемогу та її ціна скоро принесе перемоги на полі бою. Всі кошти з продажу шаблі будуть направлені на придбання автоматизовані турелей "ШаБля" для піхоти", - зазначили у фонді.

Олімпійські перемоги Харлан в Парижі

На Олімпіаді-2024 Харлан здобула бронзову та золоту медалі. "Бронзу" вона виборола в одиночних змагання, здолавши південнокорейську спорстменку Чой Себін. Ця медаль стала першою для України на цьогорічних Олімпійських іграх.

"Золото" спортсменка виграла в складі жіночої збірної з фехтування на шаблях - також у матчі проти команди з Південної Кореї. Їхня перемога принесла Україні першу золоту медаль на Олімпіаді-2024.